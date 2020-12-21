В Тульской области пьяный деревенский гонщик без прав сбил женщину

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

Вечером 19 декабря в деревне Турдей Воловского района произошло ДТП. На ул. Центральной ВАЗ-21043 сбил 41-летнюю женщину-пешехода, которая шла по краю проезжей части навстречу движению.

За рулем «четверки» находился пьяный (0,697 мг/л) 26-летний мужчина, который не имеет права на управление транспортными средствами.

«В результате ДТП женщина получила различные травмы и была госпитализирована», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.