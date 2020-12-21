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В Тульской области пьяный деревенский гонщик без прав сбил женщину
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

В Тульской области пьяный деревенский гонщик без прав сбил женщину

Пострадавшая госпитализирована.

Вечером 19 декабря в деревне Турдей Воловского района произошло ДТП. На ул. Центральной ВАЗ-21043 сбил 41-летнюю женщину-пешехода, которая шла по краю проезжей части навстречу движению.
 
За рулем «четверки» находился пьяный (0,697 мг/л) 26-летний мужчина, который не имеет права на управление транспортными средствами.
 
«В результате ДТП женщина получила различные травмы и была госпитализирована», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:27 +6
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Тульская областьВоловский район

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