Жительницу Одоева доставили в Тулу из Сочи на вертолете санавиации​

38-летняя женщина поступила в сочинскую больницу с тяжелой патологией сосудов головного мозга. 20 ноября после стабилизации состояния ее транспортировали в Тулу.

Состояние пациентки не позволяло транспортировать ее наземным транспортом. Медики приняли решение использовать услуги санавиации. Перелет длился 8,5 часов с учетом 4 заправок. За состоянием пострадавшей следили врач-реаниматолог и фельдшер тульского Центра медицины катастроф. Женщина доставлена в региональный сосудистый центр в областной больнице.



Развитие санитарной авиации – один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение». Воздушная скорая помощь позволяет перевозить на большие расстояния тяжелобольных пациентов, которым противопоказана длительная поездка на автомобиле. В этом году вертолёт авиакомпании «СКОЛ», которая предоставляет услуги санавиации, эвакуировал 147 человек.