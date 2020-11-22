новости
новости
Регистрация
Жительницу Одоева доставили в Тулу из Сочи на вертолете санавиации​

Жительницу Одоева доставили в Тулу из Сочи на вертолете санавиации​

Состояние пациентки не позволяло транспортировать ее наземным транспортом.

38-летняя женщина поступила в сочинскую больницу с тяжелой патологией сосудов головного мозга. 20 ноября после стабилизации состояния ее транспортировали в Тулу. 

Состояние пациентки не позволяло транспортировать ее наземным транспортом. Медики приняли решение использовать услуги санавиации. Перелет длился 8,5 часов с учетом 4 заправок. За состоянием пострадавшей следили врач-реаниматолог и фельдшер тульского Центра медицины катастроф.  Женщина доставлена в региональный сосудистый центр в областной больнице.

Развитие санитарной авиации – один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение». Воздушная скорая помощь позволяет перевозить на большие расстояния тяжелобольных пациентов, которым противопоказана длительная поездка на автомобиле. В этом году вертолёт авиакомпании «СКОЛ», которая предоставляет услуги санавиации, эвакуировал 147 человек.

 

Галерея
Жительницу Одоева доставили в Тулу из Сочи на вертолете санавиации​, Фото: 1
Жительницу Одоева доставили в Тулу из Сочи на вертолете санавиации​, Фото: 2
Жительницу Одоева доставили в Тулу из Сочи на вертолете санавиации​, Фото: 3
Жительницу Одоева доставили в Тулу из Сочи на вертолете санавиации​, Фото: 4
Жительницу Одоева доставили в Тулу из Сочи на вертолете санавиации​, Фото: 5
Жительницу Одоева доставили в Тулу из Сочи на вертолете санавиации​, Фото: 6
Жительницу Одоева доставили в Тулу из Сочи на вертолете санавиации​, Фото: 7
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:05 +4
Другие статьи по темам
Событие
санавиация
Место
ТулаСочиТульская областьОдоев

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Локомотив» – «Арсенал»: а нужен ли VAR?
«Локомотив» – «Арсенал»: а нужен ли VAR?
Из-за аварии в Туле 13 домов остались без воды
Из-за аварии в Туле 13 домов остались без воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.