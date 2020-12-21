– В преддверии новогодних праздничных дней УФССП России по Тульской области проводит информационную акцию «Узнай о своих долгах», цель которой — напомнить гражданам о необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения, в том числе путем использования онлайн-сервисов ФССП России, – говорит врио руководителя регионального УФССП России Эдуард Кононов.

Многие граждане планируют поездки за границу, однако из-за непогашенных задолженностей поездка может не состояться.

В каких случаях судебный пристав-исполнитель может временно ограничить право выезд должника из России?

В случае неисполнения должником (гражданином или индивидуальным предпринимателем) требований исполнительного документа в установленный для добровольного исполнения срок. В том случае, если сумма задолженности по исполнительному документу превышает 30 тысяч рублей.

И уже при сумме в 10 тысяч рублей - по делам о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением, а также в случае истечения 2 месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа.

За 2020 год структурными подразделениями Управления вынесено 80 842 постановления об ограничении должников в праве выезда за пределы Российской Федерации. В результате применения указанных ограничительных мер в этом году удалось взыскать 2 млрд 926 млн 846 тыс. рублей в рамках 246 149 фактически оконченных исполнительных производств различных категорий.

На сегодняшний день в праве выезда за границу ограничено свыше 37 тысяч жителей Тульской области, имеющих непогашенные задолженности по различным категориям исполнительных производств.

Восстановить ограниченные права можно в результате погашения задолженности в полном объеме. Сделать это можно с помощью интернет-сервисов ФССП России.

Интернет-сервисы ФССП России позволяют гражданам получить информацию из любой точки мира, не выходя из дома, своевременно уведомить судебного пристава об оплате долга, оплатить задолженность посредством электронных услуг и самим получить интересующие сведения и даже процессуальные документы.

Ключевой сервис для граждан — это «Банк данных исполнительных производств», который действует на главной странице интернет-сайта Управления во вкладке «Сервисы» и «Узнай о своих долгах». Он позволяет по фамилии, имени, отчеству, дате рождения, наименованию юридического лица или индивидуального предпринимателя получить общедоступную информацию об исполнительном производстве. В случае выявления задолженности оплатить ее можно там же на сайте в онлайн-режиме.

Рекомендуем всем гражданам, а особенно планирующим провести праздничные дни за границей, проверить себя на наличие задолженности с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и своевременно ее погасить.

Для получения более подробной информации по исполнительному производству на Едином портале государственных и муниципальных услуг запущен новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме.

Цифровой сервис доступен для всех пользователей, зарегистрированных на портале госуслуг.

Чтобы воспользоваться сервисом необходимо войти в личный кабинет портала, перейти во вкладку «Услуги», затем выбрать «Ведомства» — «ФССП России».

Также по вопросам, связанным с деятельностью судебных приставов, жители региона могут обратиться через сервис «Интернет-приемная» на официальном сайте УФССП России по Тульской области. Обращения, поступившие посредством интернет-приёмной, рассматриваются в течение 30 дней после их регистрации.

Здесь действует специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с обращениями и для письменного ответа.

При этом электронные обращения, направляемые в УФССП России по Тульской области, минуя сервис «Интернет-приемная» (например, посредством электронной почты), к рассмотрению не принимаются.

Если же возникла необходимость обратиться непосредственно к должностному лицу Управления, сделать это можно с помощью сервиса «Запись на прием». Таким образом, прием осуществляется по предварительной записи с указанием определенной даты и времени. Данная мера введена в целях недопущения скопления граждан и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Порядок записи с помощью сервиса «Запись на прием»:

1. Перейти на официальный сайт УФССП России по Тульской области.

2. На главной странице в разделе «Сервисы» выбрать вкладку «Запись на прием» и авторизоваться через свою учетную запись на портале Госуслуг (регистрация на портале «Госуслуги» обязательна).

3. Выбрать регион, структурное подразделение УФССП России по Тульской области, должностное лицо, к которому необходимо записаться.

4. Указать причину обращения, заполнить персональные данные, обозначить причину записи на личный прием, указать желаемые дату и время записи на прием.

Затем необходимо активировать кнопку «записаться на прием», после чего заявка будет направлена в структурное подразделение УФССП России по Тульской области.

Следует отметить, если запись к конкретному должностному лицу невозможна, запись можно произвести к начальнику отделения — старшему судебному приставу, после чего заявка будет переадресована к интересующему должностному лицу.

К должностным лицам аппарата Управления запись осуществляется по номеру телефона 8 (4872) 35-45-55 .

Кроме того, по-прежнему в каждом структурном подразделении Управления установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции, в которых можно оставить письменное обращение.