В Тульской области 210 новых случаев коронавируса и 12 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области 210 новых случаев коронавируса, 170 человек выздоровели, 12 скончались.

С начала пандемии ковидом заразился 20 560 житель региона, 17 994 вылечились, 636 человек умерли.

Ситуация в регионах следующая:

За последние сутки в России выявлено 28 948 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 511 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 915 человек.