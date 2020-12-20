Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником
День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается 20 декабря.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником:
- Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы безопасности! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Более века ваша служба надежно стоит на страже безопасности Родины.
В годы войны и в послевоенное время сотрудники ведомства всегда с честью выполняли свой долг. И сегодня вы также уверенно противостоите внешним и внутренним угрозам, остаетесь гарантом спокойствия наших граждан.
При этом борьба с терроризмом и экстремизмом, с организованной преступностью, а также необходимость отвечать на другие современные вызовы требует от вас высокой компетенции, мужества и выдержки.
Уверен, что, сохраняя лучшие традиции отечественных спецслужб, Управление ФСБ России по Тульской области продолжит достойно выполнять свои задачи, будет и впредь вносить весомый вклад в защиту национальных интересов России.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!