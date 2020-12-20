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Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником

День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается 20 декабря.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником:

- Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы безопасности! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Более века ваша служба надежно стоит на страже безопасности Родины.

В годы войны и в послевоенное время сотрудники ведомства всегда с честью выполняли свой долг. И сегодня вы также уверенно противостоите внешним и внутренним угрозам, остаетесь гарантом спокойствия наших граждан.

При этом борьба с терроризмом и экстремизмом, с организованной преступностью, а также необходимость отвечать на другие современные вызовы требует от вас высокой компетенции, мужества и выдержки.

Уверен, что, сохраняя лучшие традиции отечественных спецслужб, Управление ФСБ России по Тульской области продолжит достойно выполнять свои задачи, будет и впредь вносить весомый вклад в защиту национальных интересов России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

 
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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 12:16 +1
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