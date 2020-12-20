За сутки телефонные мошенники похитили у туляков более трёх миллионов рублей

Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги. В последнее время мошенники по телефону убеждают своих жертв оформлять кредиты на крупные суммы, а затем переводить полученные деньги на так называемые «защищённые счета».

В Ефремове и в Алексине две женщины поддались на уговоры мошенников и оформили кредиты онлайн на 1 миллион каждая, после чего перевели эти деньги на продиктованные им счета.

Всего же за прошедшие сутки у восьми граждан преступниками были похищены более 3 миллионов 111 тысяч рублей. Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.