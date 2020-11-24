В Туле скончался один из авторов РСЗО «Ураган» и «Торнадо»
Заслуженный конструктор России Вадим Аляжединов скончался 24 ноября.
На 63-м году ушел из жизни заслуженный конструктор Российской Федерации, главный конструктор направления реактивных систем залпового огня НПО «СПЛАВ» им.
Вадим Рашитович пришел в научно-производственное объединение сразу после окончания Тульского политехнического института в 1981 году. На протяжении всей трудовой деятельности занимался проектированием, отработкой, внедрением в серийное производство реактивных систем залпового огня и их составных частей. Принимал активное участие в модернизации стоящих на вооружении Российской Армии реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган». При его непосредственном участии был создан ряд новых реактивных снарядов различного назначения к этим системам. Внес вклад в создание дальнобойной реактивной системы залпового огня «Смерч», а после и в ее модернизацию.
При его непосредственном участии были созданы новейшие автоматизированные дальнобойные реактивные системы залпового огня «Ураган-1М», «Торнадо-С», найдены новые оригинальные технические решения, позволившие практически вдвое увеличить дальность стрельбы реактивных снарядов.
Конструкторские разработки В. Р.
В. Р.
За многолетнюю добросовестную работу, выдающиеся заслуги, связанные с научно-исследовательской деятельностью и значительный вклад в укрепление обороноспособности страны Вадим Рашитович Аляжединов был удостоен почетного звания «Заслуженный конструктор Российской Федерации», ордена Александра Невского, ордена Почета, медали «За выдающиеся достижения в создании оборонной техники», являлся лауреатом премии Правительства Российской Федерации, премий
Уход Вадима Рашитовича — большая потеря для НПО «СПЛАВ» и в целом для оборонной промышленности.
Коллектив научно-производственного объединения выражает глубокие соболезнования родным и близким Вадима Рашитовича.