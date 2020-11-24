В Туле скончался один из авторов РСЗО «Ураган» и «Торнадо»

На 63-м году ушел из жизни заслуженный конструктор Российской Федерации, главный конструктор направления реактивных систем залпового огня НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева Вадим Рашитович Аляжединов.

Вадим Рашитович пришел в научно-производственное объединение сразу после окончания Тульского политехнического института в 1981 году. На протяжении всей трудовой деятельности занимался проектированием, отработкой, внедрением в серийное производство реактивных систем залпового огня и их составных частей. Принимал активное участие в модернизации стоящих на вооружении Российской Армии реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган». При его непосредственном участии был создан ряд новых реактивных снарядов различного назначения к этим системам. Внес вклад в создание дальнобойной реактивной системы залпового огня «Смерч», а после и в ее модернизацию.

При его непосредственном участии были созданы новейшие автоматизированные дальнобойные реактивные системы залпового огня «Ураган-1М», «Торнадо-С», найдены новые оригинальные технические решения, позволившие практически вдвое увеличить дальность стрельбы реактивных снарядов.

Конструкторские разработки В. Р. Аляжединова отличались новизной, он автор более 40 патентов, многие из которых внедрены в конструкции реактивных снарядов и боевых машин современных РСЗО.

В. Р. Аляжединов много времени уделял научной работе. В 2008 году он защитил кандидатскую диссертацию, являлся автором более 10 научных публикаций.

За многолетнюю добросовестную работу, выдающиеся заслуги, связанные с научно-исследовательской деятельностью и значительный вклад в укрепление обороноспособности страны Вадим Рашитович Аляжединов был удостоен почетного звания «Заслуженный конструктор Российской Федерации», ордена Александра Невского, ордена Почета, медали «За выдающиеся достижения в создании оборонной техники», являлся лауреатом премии Правительства Российской Федерации, премий С. И. Мосина и В. С. Стечкина .

Уход Вадима Рашитовича — большая потеря для НПО «СПЛАВ» и в целом для оборонной промышленности.

Коллектив научно-производственного объединения выражает глубокие соболезнования родным и близким Вадима Рашитовича.