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Туляк нарушил ПДД и попал в больницу
Фото: УГИБДД России по Тульской области.

Туляк нарушил ПДД и попал в больницу

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса машины.

Вчера, 23 ноября, на перекрестке улиц 9 Мая и Макаренко в Туле произошло ДТП.

В 22.05 20-летний водитель автомобиля «Ока» совершил наезд на 34-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте – в нескольких метрах от пешеходного перехода.

В результате аварии мужчина получил различные травмы и был госпитализирован. 


 

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