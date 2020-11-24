Фото: УГИБДД России по Тульской области.
Туляк нарушил ПДД и попал в больницу
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса машины.
Вчера, 23 ноября, на перекрестке улиц 9 Мая и Макаренко в Туле произошло ДТП.
В 22.05 20-летний водитель автомобиля «Ока» совершил наезд на 34-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте – в нескольких метрах от пешеходного перехода.
В результате аварии мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.
Другие статьи по темам