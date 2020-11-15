Музей Бунина в Ефремове войдет в российский бунинский маршрут

2020-й можно смело называть бунинским годом. В октябре исполнилось 150 лет со дня рождения первого русского лауреата Нобелевской премии в области литературы Ивана Бунина. Его жизнь, творчество и судьба всей его семьи тесно связаны с Ефремовом Тульской области. А точнее, с небольшим особняком на улице Тургенева.

Сюда в ходе рабочей поездки в Ефремов приехали председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов и депутат облдумы Юрий Кондрашов.

Дом Буниных в Ефремове уникален. Это единственное в стране сохранившееся мемориальное строение, где собиралась вся семья великого русского писателя и куда сам Иван Алексеевич Бунин периодически приезжал в начале ХХ века, последний раз – в 1917-м. Но судьбу дома простой не назовешь.

- Дом построил в 1880 году купец – для своей возлюбленной, а уже в 1906 году его купил для семьи брат писателя, Евгений Бунин, - рассказал Сергей Харитонов, входя в музей. – Дом много испытал на своем веку. Пришлось побороться с самозахватом земельного участка усадьбы. А помните, как в 2013-м по Ефремову прошел ураган? Стихия унесла крышу с дома Буниных, само здание осело. Требовались серьезные восстановительные работы.

Спикер облдумы напомнил, что инициатива реставрации дома-музея принадлежит губернатору региона Алексею Дюмину. В июле прошлого года глава региона поручил в кратчайшие сроки подготовить проектно-сметную документацию для ремонта музея, который находился в неудовлетворительном состоянии. И закончить работы к юбилею писателя.

За счет средств регионального и местного бюджетов отремонтировали кровлю, укрепили фундамент и обновили фасад здания, заменили проводку, сделали новую пожарную сигнализацию. Внутри помещения установили печи, которые были здесь при Бунине.

При отделке комнат и воссоздании их исторического вида музейщики основывались на архивных документах племянника писателя, который был в этом доме и подробно описал его убранство. Сейчас здесь создана экспозиция быта начала XX века, когда тут жила семья Буниных.

Много экспонатов в музее связано с матерью писателя. А вот любовной линии в экспозиции явно маловато. Меж тем любовная биография Ивана Бунина очень насыщена и, можно сказать, временами трагична. Биографы называют четыре главных женских имени в жизни Бунина: Варвара Пащенко, Анна Цакни, Вера Муромская и Галина Кузнецова.

24 октября состоялись торжества, посвященные 150-летию со дня рождения Ивана Бунина. И открытие обновленного дома-музея.

- А удовлетворены ли вы потоком посетителей в обновленный музей? – спросил Сергей Харитонов директора дома-музея Светлану Иванову.

По ее словам, этот год не совсем показательный из-за пандемии.

- Наш музей вошел в проект «Русские усадьбы». Но, конечно, хочется, чтобы к нам приезжало побольше туристов, - честно призналась Светлана Иванова. – У нас, музейщиков, есть мечта – объединить в один маршрут три музея Бунина, три города, которые связаны с его именем. В Воронеже он родился, в Ельце учился, а в Ефремове жил с семьей. Тем более, что сейчас есть трасса, связывающая эти города.

Сергей Харитонов обещал поддержать эту идею.

О развитии культуры и туризма в Ефремове рассказал глава администрации Сергей Балтабаев:

- Главное в работе – сохранить культурное наследие для потомков. Например, дом-музей Бунина за последнее 10-летие ремонтировали несколько раз. В 2013-м это были аварийно-восстановительные работы. В 2019-2020 годах при поддержке губернатора региона здесь провели реставрационные работы. Историческая часть здания полностью восстановлена. Для нас, ефремовцев, Бунин – это бренд нашего города. В его произведениях много описаний города и горожан. Кстати, когда открывали после ремонта городской парк, жители предложили назвать его в честь писателя. В нашем городе четыре памятника писателю – где вы еще найдете такой город?! И, по мнению экспертов, лучший памятник Бунину в России – именно у нас, в городском парке.

По словам Сергея Балтабаева, все горожане от мала до велика гордятся тем, что живут в городе, связанном с Иваном Алексеевичем Буниным. Литературно-фольклорный региональный фестиваль «В гости к Буниным в Троицын день» каждый год собирает знатоков и любителей творчества Бунина.

– История города Ефремова очень богата и разнообразна, и мы стараемся сделать все, чтобы о ней знали не только жители города, но и те люди, которые приезжают к нам в гости, – говорит депутат Тульской облдумы Юрий Кондрашов. – Мы приезжали сюда вместе с Екатериной Толстой (директор музея-усадьбы «Ясная Поляна», депутат облдумы), обсуждали вопрос включения объекта в программу «Русские усадьбы». В этом году планировали посадить яблоню яснополянскую во дворе усадьбы, но пандемия сбила наши планы. Надеемся, весной получится. Ведь сам Бунин преклонялся перед Толстым, о встречах с великим писателем много писал в своих дневниках. И яснополянская яблоня в бунинском саду – это символично. Вообще, за последние годы у нас произошли масштабные изменения, направленные на повышение комфорта проживания. Например, на территории бывшего пустыря был разбит большой парк, который носит имя Бунина. Это одно из любимых мест отдыха и досуга горожан, его без преувеличения можно назвать жемчужиной Ефремова.

– Проделана большая работа. Именно такое направление задал в своем Послании губернатор Алексей Дюмин: все тульское должно завоевывать рынки, в том числе – культурный продукт. Яркий пример реализации этого подхода – Ефремов. Перспективный город с богатейшей историей. Здесь есть чем гордиться, есть что показать гостям, – сказал председатель облдумы Сергей Харитонов. – Нам нужно поработать над организацией туристических маршрутов, в том числе межрегиональных, объединяющих бунинские места. Это должно быть очень интересно для школьников, молодежи. Ведь любовь к малой Родине – самое главное чувство для воспитания подрастающего поколения. Оно формирует гражданина, патриота большой страны. И музеи выполняют очень важную функцию воспитания и просвещения молодежи.

О малоизвестных фактах из жизни писателя можно почитать здесь.



