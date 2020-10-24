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В Ефремове после реставрации открыт Дом-музей Ивана Бунина

В Ефремове после реставрации открыт Дом-музей Ивана Бунина

24 октября в Ефремове состоялись торжества, посвященные 150-летию со дня рождения великого писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина.

Специально к 150-летию со дня рождения Ивана Алексеевича дом-музей был отреставрирован, а в его стенах создана новая экспозиция. 

В этом доме в Ефремове жили родные Ивана Алексеевича, здесь он собирал материал для своих произведений, которые стали мировой классикой. Он является единственным сохранившимся мемориальным домом-музеем, посвященным его жизни и творчеству.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что проект реставрации Дома-музея был реализован по поручению губернатора Алексея Дюмина. 

«Во всех районах Тульской области прошли мероприятия, посвященные 150-летию Ивана Бунина. Среди них - литературные гостиные, книжные выставки, спектакли, вечера памяти, классные часы», - подчеркнула министр.

Знаковым событием праздничных мероприятий стало проведение прямого включения с представительством Россотрудничества в Португалии и просмотра фильма о писателе в городской модельной библиотеке.

По завершении праздничных мероприятий гости возложили цветы к памятникам Ивана Бунина на железнодорожном вокзале и бунинском парке города Ефремова.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:28 0
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музей Бунинаоткрытие после реставрации
Место
ЕфремовТульская область

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