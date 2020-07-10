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В Ефремове отреставрировали дом-музей Бунина
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Ефремове отреставрировали дом-музей Бунина

Работы приурочены к 150-летию со дня рождения писателя.

В Ефремове отреставрировали мемориальный дом-музей Ивана Алексеевича Бунина. С инициативой его обновления выступил губернатор Алексей Дюмин. 

- Тульская область — один из бунинских регионов. На тульской земле есть мемориальный дом, связанный с жизнью Бунина. Здесь жили близкие прозаика — брат и мать. Впечатления от поездки к ним в гости нашли отражение в его творчестве. Многие годы здесь сохраняют память о Бунине, — отметила министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

За счет средств регионального и местного бюджетов отремонтировали кровлю, укрепили фундамент и обновили фасад здания, заменили проводку, сделали новую пожарную сигнализацию. Внутри помещения установили печи, которые были здесь при Бунине. Работы продолжались более года.

Как отмечает хранитель музея Екатерина Шатаева, при отделке комнат и воссоздании их исторического вида музейщики основывались на архивных документах племянника писателя, который был в этом доме и подробно описал его убранство.

В ближайшее время начнется внутреннее наполнение музея. Как отмечает Татьяна Рыбкина, создание экспозиции современного литературного музея требует принципиально нового подхода. Она должна быть интересна широкой аудитории и знакомить посетителей с литературным творчеством нобелевского лауреата. Также в нее войдут предметы быта бунинского дома.

Полностью работа будет завершена в октябре.

Также в рамках нацпроекта «Культура» в этом году в Ефремове создана одна из двух первых в регионе модельных библиотек. Музей и библиотека будут задействованы в праздновании юбилея И. А. Бунина, который по всей стране отметят 22 октября.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:16 +2
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Тульская областьЕфремов
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дом-музей Ивана Бунинареставрация

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