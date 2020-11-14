новости
новости
Регистрация
Ртутные лампы и отходы швейного производства обнаружены в лесу под Кимовском

Ртутные лампы и отходы швейного производства обнаружены в лесу под Кимовском

По данному факту Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области возбудило административное расследование.

12 ноября в рамках проекта «Давайте начистоту» в ТРОО «Экологическая защита» поступило обращение от жителей г. Кимовска о несанкционированной свалке в лесополосе недалеко от д. Хомутовка. В тот же день состоялся совместный выезд представителей организации и Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

В ходе осмотра территории было обнаружено большое скопление ртутьсодержащих ламп, выброшенных прямо на землю, отходы опиловки деревьев, навалы строительного и бытового мусора. Там же, вдоль лесополосы, найдены отходы производства меховых изделий. Мешки с обрезками от меховых шкур, судя по маркировке на них, принадлежат кимовской швейной фабрике ООО «Омиж».

«Мы обнаружили очередную опасную несанкционированную свалку ртутных ламп и других отходов. Судя по состоянию коробок, лампы сюда были привезены относительно недавно. Битых ламп практически нет, поэтому мы надеемся, что оперативная ликвидация свалки поможет избежать негативных последствий для окружающей среды. Вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что предприятия настолько безответственно относятся к утилизации отходов производства, а тем более крайне опасных отходов» - прокомментировал ситуацию председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

По данному факту Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области возбудило административное расследование. ТРОО «Экологическая защита» направила обращения в прокуратуру Тульской области с просьбой принять меры по ликвидации опасных отходов и установлению виновных в нарушении природоохранного законодательства.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:15 +6
Другие статьи по темам
Событие
несанкционированная свалкартутьсодержащие лампы
Место
Тульская областьКимовский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет очередная ремонтная мастерская «Чинить нельзя выбрасывать»
В Туле пройдет очередная ремонтная мастерская «Чинить нельзя выбрасывать»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.