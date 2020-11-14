Ртутные лампы и отходы швейного производства обнаружены в лесу под Кимовском

12 ноября в рамках проекта «Давайте начистоту» в ТРОО «Экологическая защита» поступило обращение от жителей г. Кимовска о несанкционированной свалке в лесополосе недалеко от д. Хомутовка. В тот же день состоялся совместный выезд представителей организации и Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

В ходе осмотра территории было обнаружено большое скопление ртутьсодержащих ламп, выброшенных прямо на землю, отходы опиловки деревьев, навалы строительного и бытового мусора. Там же, вдоль лесополосы, найдены отходы производства меховых изделий. Мешки с обрезками от меховых шкур, судя по маркировке на них, принадлежат кимовской швейной фабрике ООО «Омиж».

«Мы обнаружили очередную опасную несанкционированную свалку ртутных ламп и других отходов. Судя по состоянию коробок, лампы сюда были привезены относительно недавно. Битых ламп практически нет, поэтому мы надеемся, что оперативная ликвидация свалки поможет избежать негативных последствий для окружающей среды. Вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что предприятия настолько безответственно относятся к утилизации отходов производства, а тем более крайне опасных отходов» - прокомментировал ситуацию председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

По данному факту Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области возбудило административное расследование. ТРОО «Экологическая защита» направила обращения в прокуратуру Тульской области с просьбой принять меры по ликвидации опасных отходов и установлению виновных в нарушении природоохранного законодательства.