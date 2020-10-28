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Уберут ли мойку на Ложевой-Восточке и что ждет улицы Песчаная-Комбайновая?
фото из архива Myslo.ru

Уберут ли мойку на Ложевой-Восточке и что ждет улицы Песчаная-Комбайновая?

В эксклюзивном интервью Myslo глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал об этом.

Как будет организована развязка в месте Ложевая-Восточный обвод, почему вторая очередь моста сдана, а проект развязки только разрабатывается и когда откроют для проезда ул. 1-я Песчаная и Комбайновая, интересует многих туляков. 

– Я пришел в администрацию Тулы год назад. И тогда для меня, признаюсь, было откровением – работу над развязкой никто не вел, – пояснил сити-менеджер. – Муниципалитет как-то безучастно смотрел на масштабные работы по строительству второй очереди Восточки. Сейчас мы работаем над этим вопросом. Но прежде чем заявлять об изъятии у бизнеса каких-либо объектов или земельных участков для муниципальных нужд для строительства развязки, нужно получить проектное решение, причем максимально эффективное. Вполне вероятно, что развязка ляжет именно на эту территорию.

Улицы 1-я Песчаная и Комбайновая должны были открыть для транспорта еще четыре года назад. Она была призвана связать ул. Металлургов с ул. Кутузова и разгрузить Пролетарский район. Но работы были выполнены некачественно, построенную дорогу не приняли. Подрядчик нарушения не устранил, и администрация Тулы обратилась в суд. Решение было вынесено в пользу истца, однако исполнение судебного решения до сих пор не началось.  Какая судьба ждет новую дорогу, Myslo узнал у главы администрации города.

– Хорошая судьба. Планируем организовать по ней выезд на улицу Кутузова, а далее по Бондаренко на Хворостухина. Так мы разгрузим трафик в Пролетарском округе. Да, сейчас у нас стадия исполнительного производства, и, к сожалению, эти процедуры не имеют мгновенного визуального эффекта.

А вообще Тула значительно подвинулась в плане ремонта дорог. Только по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года в Туле сделали 45 участков дорог.

Полное интервью с Дмитрием Миляевым читайте здесь.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:03 +1
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