Нападающий «Арсенала» Луценко вернется на поле в конце ноября

Фото пресс-службы «Арсенала».

Сейчас футболист работает по индивидуальной программе.

Главный врач «Арсенала» Александр Резепов в интервью клубной пресс-службе рассказал о травмированных игроках оружейников.

Кирилл Комбаров успешно перенес артроскопическую операцию в Германии по поводу повреждения мениска. Восстановление составит не менее трех месяцев.

Александр Денисов продолжает реабилитацию после травмы сухожилия приводящей мышцы бедра. До возвращения в общую группу осталось примерно четыре недели.

Георги Костадинов в игре с «Тамбовом» травмировал икроножную мышцу голени. Во время октябрьской паузы в чемпионате России футболист уехал в расположение сборной Болгарии, где проходил курс реабилитации. Сейчас продолжает восстановительную терапию в России, которая может занять до двух недель.

У Евгения Луценко рецидив травмы — повреждение мышцы задней поверхности бедра. Он травмировался еще 20 сентября в матче с «Сочи». При рецидиве сроки выздоровления заметно увеличиваются.

Евгений уже работает по индивидуальной программе, вернуться на поле сможет в конце ноября

Гурам Аджоев-младший на тренировке травмировал боковую связку коленного сустава. Восстановительная терапия продлится еще как минимум две недели.