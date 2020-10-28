новости
новости
Регистрация
Нападающий «Арсенала» Луценко вернется на поле в конце ноября
Фото пресс-службы «Арсенала».

Нападающий «Арсенала» Луценко вернется на поле в конце ноября

Сейчас футболист работает по индивидуальной программе.

Главный врач «Арсенала» Александр Резепов в интервью клубной пресс-службе рассказал о травмированных игроках оружейников.

Кирилл Комбаров успешно перенес артроскопическую операцию в Германии по поводу повреждения мениска. Восстановление составит не менее трех месяцев.

Александр Денисов продолжает реабилитацию после травмы сухожилия приводящей мышцы бедра. До возвращения в общую группу осталось примерно четыре недели.

Георги Костадинов в игре с «Тамбовом» травмировал икроножную мышцу голени. Во время октябрьской паузы в чемпионате России футболист уехал в расположение сборной Болгарии, где проходил курс реабилитации. Сейчас продолжает восстановительную терапию в России, которая может занять до двух недель.

У Евгения Луценко рецидив травмы — повреждение мышцы задней поверхности бедра. Он травмировался еще 20 сентября в матче с «Сочи». При рецидиве сроки выздоровления заметно увеличиваются.

Евгений уже работает по индивидуальной программе, вернуться на поле сможет в конце ноября

Гурам Аджоев-младший на тренировке травмировал боковую связку коленного сустава. Восстановительная терапия продлится еще как минимум две недели.

Сюжет: Арсенал
Три футболиста «Арсенала» сдали сомнительные тесты на коронавирус
Спорт
Три футболиста «Арсенала» сдали сомнительные тесты на коронавирус
сегодня, в 17:19, 10 281 0
Болельщики тульского «Арсенала»: «Мы не хотим видеть вместо футбола стадное топтание на поле»
Спорт
Болельщики тульского «Арсенала»: «Мы не хотим видеть вместо футбола стадное топтание на поле»
вчера, в 13:44, 96 3059 10
ЦСКА – «Арсенал»: о судейских ошибках и причинах разгрома оружейников
Спорт
ЦСКА – «Арсенал»: о судейских ошибках и причинах разгрома оружейников
вчера, в 12:21, 29 1750 0
Гурам Аджоев о матче с ЦСКА: «Стыдно за весь российский футбол»
Спорт
Гурам Аджоев о матче с ЦСКА: «Стыдно за весь российский футбол»
вчера, в 09:47, 43 2776 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:41 +1
Другие статьи по темам
Люди
Александр Резепов
Место
Тула
Прочее
Арсеналфутболисты Арсеналатравмированные

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Уберут ли мойку на Ложевой-Восточке и что ждет улицы Песчаная-Комбайновая?
Уберут ли мойку на Ложевой-Восточке и что ждет улицы Песчаная-Комбайновая?
Дмитрий Миляев: «Строительство станций обезжелезивания обеспечит жителей Большой Тулы качественной водой»
Дмитрий Миляев: «Строительство станций обезжелезивания обеспечит жителей Большой Тулы качественной водой»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.