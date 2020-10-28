Три футболиста «Арсенала» сдали сомнительные тесты на коронавирус

Под ежедневным наблюдением медицинского штаба «Арсенала» находятся три футболиста — Владислав Пантелеев, Юрий Ковалев и Валерий Громыко. Как сообщает клубная пресс-служба, перед матчем 12-го тура с ЦСКА эти игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус.

Сейчас футболисты изолированы от команды.