Дмитрий Миляев о мостах, развязке на Ложевой, новых автостанциях и ремонте проспекта Ленина

Дмитрий Миляев: «Самое важное в нашей работе – слушать и слышать людей».

Про дороги

Дмитрий Миляев возглавил администрацию Тулы ровно год назад, 30 октября. Накануне годовщины мы пришли к Дмитрию Вячеславовичу с полсотней вопросов от туляков.

– Вы пять лет были министром и год возглавляете администрацию Тулы. Где чувствуете себя в своей тарелке и где, по-вашему мнению, сложнее?

– Сейчас уже как глава администрации в своей тарелке, но сначала было, признаюсь честно, сложно. Работа сити-менеджера более разноплановая, чем работа профильного министра: это и коммунальное хозяйство, и социальные учреждения, и дороги, и благоустройство и уборка города. Много всего.

– Вы по городу ездите на машине? Сами за рулем или с водителем?

– По-разному. Но чаще сам.

– Тогда, наверное, знаете обстановку с мостами, дорогами и пробками. Расскажите, когда отремонтируют Баташевский мост? В каком состоянии остальные мосты и путепроводы в Туле?

– Мы своими силами проинвентаризировали все мосты и путепроводы города. Основательно сейчас занимаемся тремя – Баташевским мостом, который сам заявил о своем состоянии, Демидовским и Московским путепроводами. По Баташевскому мосту и Демидовскому путепроводу в этом году надеемся получить проекты с положительной госэкспертизой, а по Московскому путепроводу эти документы получим в феврале 2021 года. Я понимаю, что с точки зрения автомобилистов больше всего нареканий вызывает Баташевский мост – всего одна полоса с реверсивным движением, запрет на движение большегрузов, пробки в часы пик. В следующем году мы решим эту проблему. Причем без остановки движения. Проект предусматривает строительство временного мостового сооружения, по нему пойдет автомобильный трафик, в том числе и грузовой. Затем мы разберем старый мост и построим новый.

По поручению губернатора Тульской области мы создали «летучие бригады» для под­держания путепроводов в пригодном эксплуатационном состоянии. Это решение оказалось правильным.

– А мост через Упу будет?

– В планах он есть, но по времени отложен, исходя из приоритетных задач по ремонту уже имеющихся мостов. По этому новому мосту подготовлена документация для технологического ценового аудита.

– Уберут ли заправку и мойку на развязке Ложевая-Восточка? Каким способом? Что там будет?

– Я пришел в администрацию Тулы год назад. И тогда для меня, признаюсь, было откровением – работу над развязкой никто не вел. Муниципалитет как-то безучастно смотрел на масштабные работы по строительству второй очереди Восточки. Сейчас мы работаем над этим вопросом. Но прежде чем заявлять об изъятии у бизнеса каких-либо объектов или земельных участков для муниципальных нужд для строительства развязки, нужно получить проектное решение, причем максимально эффективное. Вполне вероятно, что развязка ляжет именно на эту территорию.

– Какая судьба ждет улицу Песчаную-Комбайновую?

– Хорошая судьба. Планируем организовать по ней выезд на улицу Кутузова, а далее по Бондаренко на Хворостухина. Так мы разгрузим трафик в Пролетарском округе.

Да, сейчас у нас стадия исполнительного производства, и, к сожалению, эти процедуры не имеют мгновенного визуального эффекта.

А вообще Тула значительно подвинулась в плане ремонта дорог. Только по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года в Туле сделали 45 участков дорог.

Благодаря усилиям губернатора, работе правительства региона привлечено много федеральных средств – только муниципалитет такой объем не вытянул бы

– Будут ли ремонтировать проспект Ленина? На нем, особенно в южной части, большая колейность.

– Да, готовим документы на главную артерию города на 2021 год, а также на ул. Октябрьскую и Металлургов.

– 2 июня 2020 года на оперативном совещании у губернатора вы заявили, что дублер проспекта Ленина на Зеленстрое будет построен к 1 ноября 2020 года. Дороги нет. Почему?

– Дублер проспекта будет. Но не в этом году. К сожалению, мы столкнулись с недостатками проектной документации. Но главная причина – оптимизация муниципального бюджета в 2020 году. Дублер будем строить в 2021 году.

Для разгрузки транспортной схемы на Зеленстрое в 2021 году будем переносить троллейбусное кольцо, часть светофоров уберем. И Зеленстрой поедет!

Про общественный транспорт

– А трамвай не планируете убирать?

– Нет. В России от силы наберется два десятка городов, где сохранилось трамвайное движение. В Туле трамвай популярен и востребован, перевозит довольно значительное количество пассажиров.

Мы будем продолжать ремонт улиц с трамвайным движением – менять дорожное полотно, рельсошпальную решетку, применять шумопонижающие технологии. В этом году сделали ул. Ф. Энгельса, доделываем перешеек между ул. Кауля и Михеева. В планах на будущий год – Демидовский путепровод, доделать улицы Советскую и Кауля.

– Новые автостанции и автовокзалы уже построены. Почему их не открывают?

– Закончены общестроительные работы и внутренняя отделка. Сейчас минтранс разрабатывает маршрутизацию для каждого автовокзала. Скорее всего, всё заработает в январе. Но, думаю, тулякам придется привыкать к новым местам.

Про ограничения

– Планируете ли расширять платное парковочное пространство в Туле?

– А вы сами этого хотите? Пока расширять платное парковочное пространство не планируем. Считаю, к дорожно-транспортно-парковочной среде города надо подходить комплексно. Нельзя в неизменных условиях вводить плату за то, что еще вчера было бесплатно.

Напомню, сначала мест в этой зоне было около 5 тысяч, сейчас менее двух, в основном в историческом центре. Цель проекта – разгрузить улицы города. Хотя средства, поступающие в бюджет в виде платы и штрафов, совсем не лишние.

Во дворах туляки любят парковать свои машины прямо у подъездов – из-за этого возникают настоящие дворовые войны за места, люди вешают цепочки, огораживают «свои» места шинами… Но это вопрос все-таки не столько наличия мест для парковки, сколько вопрос культуры. Вот пример. В Заречье есть охраняемая платная стоянка для машин. До нее от жилых домов метров 400. Но люди предпочитают бросать свои машины на дублере улицы М. Горького. Так ближе.

– Статистика ГИБДД показывает, что превышение скоростного режима является самой вероятной причиной ДТП. Снизят ли максимально разрешенную скорость до 40 км/ч для уменьшения аварийности в центре города?

– Какой русский не любит быстрой езды?! Согласно анализу аварийности в городе, не превышение скорости – основная причина ДТП. Чаще всего – несоблюдение дистанции, разметки, правил перестроения… Но если серьезно, то на многих улицах Тулы уже установлен пониженный скоростной режим. Теперь нужно жестко требовать соблюдения этих ограничений – внедрять видео­наблюдение или патрулирование сотрудниками ГИБДД.

Мы все время куда-то спешим – кстати, аварии из-за этого тоже часто случаются. А вот когда столкнулись две спешащие на желтый сигнал машины – и все. Сидят и ждут наряд, потом оформление протокола и прочее. Поспешили – и полдня потеряли. Ну, так может, стоит менять свое поведение на дорогах?

Про благоустройство и озеленение

– Вы блог урбаниста Варламова читаете?

– Иногда просматриваю.

Благоустройство города – это такая объемная тема, на которую должны быть мастер-план и концепция пространственного развития. Они должны учитывать и пешеходный трафик, и застройку, и озеленение. Согласен – городу нужны и дендрологи, и урбанисты, и архитекторы. У нас же работа строится по заявкам граждан, и она отчасти хаотичная.

Конечно, это не означает, что не надо спрашивать, что людям надо. Наоборот. Ко мне на прием приходит много туляков со своими предложениями. И в каждом, поверьте, есть здравое зерно.

Мне в наследство достались два «замечательных» объекта общественных пространств – возле Главпочтамта и на ул. Кирова. В Кировском сквере реализован только первый этап благоустройства. В этом году мы не финансировали работы в связи с эпидемиологической и экономической ситуацией, но возвращаться к этому придется. Считаю, проектировать такие пространства должны профессионалы, а не чиновники в районной администрации по предложениям жителей. Тем более что впереди таких проектов у нас много.

Мы продолжаем ревитализацию исторического ядра. Туле повезло – губернатор Алексей Дюмин любит и умеет запускать серьезные большие проекты, которые сразу сдвигают с мертвой точки то, что, казалось бы, сдвинуть невозможно.

Набережная и Музейный квартал – это только начало. Нам предстоит создать еще около десятка городских пространств

– Ваше отношение к глухим заборам в жилой зоне. Они же запрещены правилами благоустройства Тулы.

– Конечно, город без заборов легче и воздушнее, а забор, особенно глухой, блокирует взгляд. Но есть и другая сторона забора. На улице Октябрьской мы решили попросить собственников убрать их – все-таки въездная улица в город, ведет к кремлю… Но прежде чем убирать заборы, оказывается, нужно убрать все то, что находится за ними! Просматриваемость в этом случае глаз не обрадует. И все-таки мы будем двигаться в этом направлении.

– Проблему с запахом канализации в Заречье пытались решить не одно десятилетие. Теперь даже в центре попахивает. Есть идеи, как решить эту проблему?

– Есть проект цеха механического обезвоживания осадка. Объект дорогой, документация на него есть, но ее надо перепроверить. Чтобы направить куда-то большие деньги, нужно точно знать, что реализация проекта решит имеющуюся проблему и не породит новых. До конца года решение будет.

– Жители с активной гражданской позицией не один и даже не два года выступают за профессиональный подход к озеленению города-героя. Администрация обещала привлекать специалистов для ухода за зелеными насаждениями. Но, увы, Тула продолжает катастрофически лысеть. Почему?

– Хотя в Туле есть красивые большие парки, увы, наш город в аутсайдерах в рейтинге по уровню озеленения.

Мы сейчас плотно занимаемся аварийными деревьями – от жителей огромное количество запросов по этой теме. Выявили 1300 деревьев, которые нужно просто спилить. Но при этом компенсирующие посадочные мероприятия у нас плановые, одинаковые из года в год уже много лет. Поэтому сейчас мы работаем над программой озеленения Тулы.

Правда, случаются парадоксальные ситуации: росли-росли деревья, стали старыми и аварийными, их спилили, а посадить новые на этом месте нельзя – охранная зона различных коммуникаций. Раньше было можно, а теперь нельзя – как объяснить это жителям?!

У туляков большой запрос по созданию и восстановлению зеленых зон в городе, таких как Березовая роща, посадка у Ряжского вокзала… На субботниках мы пока убираем такие зеленые островки от мусора и валежника.

Про Новый год

– Вы производите впечатление невозмутимого человека. Как справляетесь со стрессовой нагрузкой?

– Не медитирую, на рыбалке года три не был, на охоте вообще ни разу. Люблю читать.

Мой график работы 6/12. Вечером время остается только поесть и лечь спать, суббота тоже почти всегда рабочая, а вот воскресенье я отдаю супруге.

Не могу сказать, что дружу со спортом, просто мы с ним идем параллельными курсами. Короче, я не спортивный, но выносливый. Понравилась велоночь – с сыном проехали полностью весь маршрут.

– Кстати, о веломаршрутах. Были проекты связать парки Тулы веломаршрутами. Что с этим проектом?

– Работаем, и не только над ним. Буквально на днях обсуждал с губернатором создание пешеходных маршрутов и дорожек для велосипедистов и самокатов. Молодежь смотрит на самокаты как на средство передвижения.

– Как думаете, Новый год у нас будет?

– Будет. Мы готовимся украшать город к празднику – новогоднее настроение создадим. А вот что касается праздничных мероприятий, даже уличных, пока вопрос в подвешенном состоянии. Ориентируемся на эпидобстановку.

Досье myslo

Дмитрий Вячеславович Миляев

Родился 29 августа 1975 года в Киреевске.

Окончил ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Историк. Московский государственный открытый педуниверситет имени М. А. Шолохова, юрист.

С 2011 года работал в министерстве сельского хозяйства региона, с августа 2014 года – возглавил его. С сентября 2016 года – зампред правительства Тульской области – министр сельского хозяйства.

В сентябре 2019 года перешел в администрацию Тулы. 30 октября 2019 года депутаты Тульской гордумы выбрали его главой администрации города-героя.