В Туле дорогу на ул. 1-я Песчаная будут строить принудительно. С приставами

После длительных судебных тяжб по поводу качества дорожного покрытия ул. 1-й Песчаной администрация Тулы выиграла дело у подрядчика ООО «КС-Строй».

Суд возложил обязанность на ООО «КС-Строй» за полгода безвозмездно устранить выявленные недостатки и сделать дорогу. Срок вышел (истекает 30 октября), а на 1-й Песчаной «конь не валялся»: подрядная организация ООО «КС-Строй» к работам так не приступила.

Вся надежда теперь на приставов.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству направило в службу судебных приставов исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда.

Исполнительное производство возбуждено Черемушкинским ОСП УФССП России по Москве.

печальная история дороги на 1-й песчаной

Прошло три года с тех пор, как в Туле должны были открыть новую дорогу на улицах 1-я Песчаная и Комбайновая. Она была призвана связать ул. Металлургов с ул. Кутузова и разгрузить Пролетарский район.

На исполнение контракта привлекли фирму ООО «КС-Строй»: между городским управлением по транспорту и дорожному хозяйству и

ООО «КС-Строй» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия.

К ее реконструкции приступили осенью 2015 года и закончили в 2017 году. Правда, не успев открыть, закрыли снова: контрольный комитет Тульской области проверил дорогу и нашел нарушения. При проведении проверки с участием представителя ООО «КС-Строй» было выявлено несоответствие используемого материала (песка) требованиям ГОСТ и муниципальному контракту.

Городское Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы обратилось в Арбитражный суд, чтобы обязать ООО «КС-Строй» в течение шести месяцев переделать дорогу за свой счет.

Работ требовалось много: подрядчик должен был демонтировать все выполненные на дороге слои дорожной одежды (асфальт, щебень, геосетку и нижний подстилающий слой) на всей протяженности дороги. После чего — построить новое основание надлежащего качества и покрыть в соответствии с требованиями контракта.

По сути, дорогу необходимо сделать заново.

В Тульском областном арбитраже администрация проиграла, но решение обжаловала. И не зря: постановлением 20-го арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2018 решение тульского суда было отменено частично. Требования администрации Тулы в части строительства дороги за счет подрядчика суд удовлетворил.