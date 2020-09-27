новости
новости
Регистрация
В Тульской области за сутки 33 новых случая коронавируса

В Тульской области за сутки 33 новых случая коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтверждено 33 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, один скончался. Всего с начала пандемии COVID-19 заразился 10 061 житель региона, вылечились 9069, умерли 369.

Общая статистика по российским регионам за сутки такова:

Сюжет: Коронавирус
Пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ
Жизнь Тулы и области
Пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ
сегодня, в 11:03, 33 979 0
В Тульской области за сутки зарегистрирован 31 случай коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки зарегистрирован 31 случай коронавируса
вчера, в 12:06, 17 1789 -2
В Москве резко увеличилось число заболевших COVID-19. В Тульской области пока всё стабильно
Жизнь Тулы и области
В Москве резко увеличилось число заболевших COVID-19. В Тульской области пока всё стабильно
25 сентября, в 11:05, 133 5464 -4
В Туле у семи учителей лицея №3 коронавирус: 20 классов переведены на дистанционку
Жизнь Тулы и области
В Туле у семи учителей лицея №3 коронавирус: 20 классов переведены на дистанционку
25 сентября, в 11:04, 25 9581 1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:59 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ
Пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ
Фестиваль «Театральный дворик» в Туле: афиша на 27 сентября
Фестиваль «Театральный дворик» в Туле: афиша на 27 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.