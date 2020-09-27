В Тульской области за сутки 33 новых случая коронавируса

В Тульской области за минувшие сутки подтверждено 33 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, один скончался. Всего с начала пандемии COVID-19 заразился 10 061 житель региона, вылечились 9069, умерли 369.

Общая статистика по российским регионам за сутки такова: