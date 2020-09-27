В Тульской области за сутки 33 новых случая коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтверждено 33 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, один скончался. Всего с начала пандемии COVID-19 заразился 10 061 житель региона, вылечились 9069, умерли 369.
Общая статистика по российским регионам за сутки такова:
сегодня, в 11:03, 33 979 0
вчера, в 12:06, 17 1789 -2
25 сентября, в 11:05, 133 5464 -4
25 сентября, в 11:04, 25 9581 1
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