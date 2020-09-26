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Пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ

Пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ

Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор.

1. Часто мойте руки с мылом

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

2. Соблюдайте расстояние и этикет

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

3. Ведите здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

4. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

  • при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
  • при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
  • при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
  • при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

5. Что делать в случае заболевания ОРВИ, гриппом или коронавирусом?

Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу. Следуйте его предписаниям и соблюдайте постельный режим.

Сюжет: Коронавирус
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