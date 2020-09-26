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Фестиваль «Театральный дворик» в Туле: афиша на 27 сентября
Фото Алексея Пирязева и из архива Myslo.

Фестиваль «Театральный дворик» в Туле: афиша на 27 сентября

Второй день «Театрального дворика» будет не менее интересным, чем первый!

27 сентября

Театральная площадь (Казанская набережная)
14.00 — Театр СоЛу (СПб). «Карнавал Солнца и Луны. Перезагрузка».
14.50 — Клоун-театр КИКО (Москва). Уличное представление «Ророзовое шоу»
15.30 — Кнут-Шоу (СПб). Baron Whip-Show
15.55 — Театр Vokrug (СПб). Уличный спектакль «Лунь»
16.40 — Театр в гриме DeBufo (Уфа). Спектакль «Лыба»
17.45 — Клоун-театр КИКО (Москва). «Ророзовое шоу»

Двигайся! (Ул. Металлистов, 2)
14.00 — Цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула)
14.40 — «Детский цирк города Тулы»
15.35 — Театральный коллектив Первомайского Д. К. «Химик» «ТЕАТРиК?» (Тула). Ми-Ми-Мимы +
16.10 — Школа танцев «ФАЭЗИ»/FAEZI (г. Новомосковск)
16.40 — Студия восточного танца «Манго» и Танцы народов мира «Лотос» (Тула)
17.20 — Студия цыганского танца BohoDance (Тула)

 


Музейная (ул. Металлистов, 10)
14.00 — Театр «Нос» (СПб). Спектакль-перформанс «Метаморфозы»
14.55 — Театр имени Которого Нельзя Называть (СПб). Хор Дурацкого
15.45 — Театр в гриме «DeBufo» (Уфа). Спектакль «Дэльарте»
16.45 — Катрин Федулова (Москва). Спектакль «В ожидании ангела»
17.45 — Театр Клоунов «Пампуш» (Москва). Пластический спектакль-клоунада Bretosh

«Живи до ста!» (Памятник Городовому)
14.00 — Шоу-группа «АУРА» (СПб). Цирковой спектакль «Иллюзион»
15.00 — Лисапед-Шоу — проект Андрея Климака (Москва)
16.00 — Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед»
16.30 — Шоу-группа «АУРА» (СПб). Цирковой спектакль «Иллюзион»
17.40 — Театр СоЛу (СПб). Спектакль «Карнавал Солнца и Луны. Перезагрузка»
18.35 — Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва). Танец «После полуночи»
19.00 — Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу Folk’n’roll
19.30 — Содружество артистов Театра имени Которого Нельзя Называть и Театра «Нос». (СПб). Файер-шоу «МаячЁк»
20.15 — Театр огня «Эра» (Тула). Шоу «Обсидиан»

Амфитеатр
14.00 — ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» — независимая клоунада (Москва). BAMBINICIRCO, цирковая интерактивная шоу-программа
15.10 — Студия джазовых танцев Jumpin' Jive (Тула)
15.40 — Гайка Гайдамакина (СПб). Сказка «Антиквадратная история»
16.35 — Маша Новикова (СПб). Уличный моноспектакль «Певица»
17.15 — Иллюзионист Илья Коржов (Тула)
17.45 — Творческое объединение К.А.М. (Культура Артхаусной Мысли) (Тула). Экспериментальный спектакль по мыслям И. Бродского «Затерянный странник»

Фоторепортаж с первого дня «Театрального дворика» смотрите здесь.

 

Галерея
"Театральный дворик", день первый, Фото: 1
"Театральный дворик", день первый, Фото: 2
"Театральный дворик", день первый, Фото: 3
"Театральный дворик", день первый, Фото: 4
"Театральный дворик", день первый, Фото: 5
"Театральный дворик", день первый, Фото: 6
"Театральный дворик", день первый, Фото: 7
"Театральный дворик", день первый, Фото: 8
"Театральный дворик", день первый, Фото: 9
"Театральный дворик", день первый, Фото: 10
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"Театральный дворик", день первый, Фото: 15
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"Театральный дворик", день первый, Фото: 136
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"Театральный дворик", день первый, Фото: 187
"Театральный дворик", день первый, Фото: 188
"Театральный дворик", день первый, Фото: 189
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Фотограф: Алексей Пирязев
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