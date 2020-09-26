Фестиваль «Театральный дворик» в Туле: афиша на 27 сентября

Фото Алексея Пирязева и из архива Myslo.

Второй день «Театрального дворика» будет не менее интересным, чем первый!

27 сентября

Театральная площадь (Казанская набережная)

14.00 — Театр СоЛу (СПб). «Карнавал Солнца и Луны. Перезагрузка».

14.50 — Клоун-театр КИКО (Москва). Уличное представление «Ророзовое шоу»

15.30 — Кнут-Шоу (СПб). Baron Whip-Show

15.55 — Театр Vokrug (СПб). Уличный спектакль «Лунь»

16.40 — Театр в гриме DeBufo (Уфа). Спектакль «Лыба»

17.45 — Клоун-театр КИКО (Москва). «Ророзовое шоу»



Двигайся! (Ул. Металлистов, 2)

14.00 — Цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула)

14.40 — «Детский цирк города Тулы»

15.35 — Театральный коллектив Первомайского Д. К. «Химик» «ТЕАТРиК?» (Тула). Ми-Ми-Мимы +

16.10 — Школа танцев «ФАЭЗИ»/FAEZI (г. Новомосковск)

16.40 — Студия восточного танца «Манго» и Танцы народов мира «Лотос» (Тула)

17.20 — Студия цыганского танца BohoDance (Тула)



Музейная (ул. Металлистов, 10)

14.00 — Театр «Нос» (СПб). Спектакль-перформанс «Метаморфозы»

14.55 — Театр имени Которого Нельзя Называть (СПб). Хор Дурацкого

15.45 — Театр в гриме «DeBufo» (Уфа). Спектакль «Дэльарте»

16.45 — Катрин Федулова (Москва). Спектакль «В ожидании ангела»

17.45 — Театр Клоунов «Пампуш» (Москва). Пластический спектакль-клоунада Bretosh



«Живи до ста!» (Памятник Городовому)

14.00 — Шоу-группа «АУРА» (СПб). Цирковой спектакль «Иллюзион»

15.00 — Лисапед-Шоу — проект Андрея Климака (Москва)

16.00 — Е. Гитис (Москва). «Сумасшедший велосипед»

16.30 — Шоу-группа «АУРА» (СПб). Цирковой спектакль «Иллюзион»

17.40 — Театр СоЛу (СПб). Спектакль «Карнавал Солнца и Луны. Перезагрузка»

18.35 — Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва). Танец «После полуночи»

19.00 — Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу Folk’n’roll

19.30 — Содружество артистов Театра имени Которого Нельзя Называть и Театра «Нос». (СПб). Файер-шоу «МаячЁк»

20.15 — Театр огня «Эра» (Тула). Шоу «Обсидиан»

Амфитеатр

14.00 — ТЕАТР УЛИЦ «ДОЖ» — независимая клоунада (Москва). BAMBINICIRCO, цирковая интерактивная шоу-программа

15.10 — Студия джазовых танцев Jumpin' Jive (Тула)

15.40 — Гайка Гайдамакина (СПб). Сказка «Антиквадратная история»

16.35 — Маша Новикова (СПб). Уличный моноспектакль «Певица»

17.15 — Иллюзионист Илья Коржов (Тула)

17.45 — Творческое объединение К.А.М. (Культура Артхаусной Мысли) (Тула). Экспериментальный спектакль по мыслям И. Бродского «Затерянный странник»

Фоторепортаж с первого дня «Театрального дворика» смотрите здесь.