Обяжут ли учеников и учителей носить маски в тульских школах?

Об этом на брифинге рассказала министр образования региона Алевтина Шевелева.

- Вместе с тем мы рекомендовали отойти от традиционного празднования начала года. Линейки пройдут только для первоклассников и выпускников. Для всех остальных в классах будут проведены открытые уроки. Возможно, разведем потоки, чтобы минимизировать пересечение детских коллективов, — рассказала Алевтина Шевелева.

По ее словам, в учебных заведениях термометрия станет обязательной для всех. В каждой школе, детсаду, техникуме будет проведена генеральная уборка.

Закупят обеззараживатели, дозаторы, термометры. В учебных заведениях отменят массовые мероприятия.

Школьники будут находиться без масок, а вот сотрудники пищеблока — обязательно в них. Учителям маски — по желанию.

За каждым классом закрепят кабинет, где ученики будут проводить большую часть времени. Исключения составят спецпредметы, например, информатика.

До 24 августа на сайтах школ, стендах появится информация для родителей об организации учебного процесса.

Министерство образования запустит горячую линию о работе образовательной организации.