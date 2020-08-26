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Как выбрать школьный ранец: советы Роспотребнадзора
Фото: uaua.info

Как выбрать школьный ранец: советы Роспотребнадзора

Ежедневный спутник первоклашки должен быть не только красивым и удобным, но и безопасным.

Согласно рекомендациям специалистов, вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников должен быть не более 700 грамм для учащихся младших классов и не более килограмма – для старших школьников.

Ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей  полное прилегание к спине ребёнка и равномерное распределение веса. Требования, предъявляемые к размерам ранцев для обучающихся начальных классов, выглядят так:

  • длина (высота) – 300-360 мм,
  • высота передней стенки – 220-260 мм,
  • ширина – 60-100 мм,
  • длина плечевого ремня – не менее 600-700 мм,
  • ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мм) – не менее 35-40 мм.

Допускается увеличение этих размеров не более чем на 30 мм. Помимо параметров ранца, важную роль играет вес и габариты его содержимого. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать:

  • для учащихся 1-2-х классов – не более 1,5 кг,
  • 3-4-х классов – не более 2 кг,
  • 5-6-х классов – не более 2,5 кг,
  • 7-8-х классов – не более 3,5 кг,
  • 9-11-х классов – не более 4 кг.

Ученические портфели и ранцы должны иметь детали и фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов.

Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, простым в чистке и уходе, чтобы при необходимости его можно было легко помыть.

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