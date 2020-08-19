В Тульской области слесарь погиб в сточном колодце

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В Щекинском районе следователи выясняют обстоятельства гибели 65-летнего слесаря, который погиб во время ремонтных работ. Трагедия произошла на территории АО «Щекинское ЖКХ».

«Установлено, что пострадавший являлся работником АО „Щекинское ЖКХ“. В ходе проведения работ при замене заглушки в сточном колодце на территории предприятия, без использования специального оборудования для подачи кислорода, мужчина отравился метаном, от чего скончался на месте», — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

По данному факту следственными органами С. К. России по Тульской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение о наличии, либо отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).