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В Тульской области слесарь погиб в сточном колодце
Изображение Tomasz Mikolajczyk с сайта Pixabay

В Тульской области слесарь погиб в сточном колодце

Предварительная причина смерти — отравление метаном.

В Щекинском районе следователи выясняют обстоятельства гибели 65-летнего слесаря, который погиб во время ремонтных работ. Трагедия произошла на территории АО «Щекинское ЖКХ».
 
«Установлено, что пострадавший являлся работником АО „Щекинское ЖКХ“. В ходе проведения работ при замене заглушки в сточном колодце на территории предприятия, без использования специального оборудования для подачи кислорода, мужчина отравился метаном, от чего скончался на месте», — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.
 
По данному факту следственными органами С. К. России по Тульской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение о наличии, либо отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
 
Напомним, ранее мы сообщали о трагедии, которая произошла в Богородицке Тульской области. 65-летний мужчина чистил колодец и погиб от отравления токсичным газом.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:10 0
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Место
Тульская областьЩекинский район

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