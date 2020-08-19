новости
новости
Регистрация
Министр образования Тульской области назвала фейком информацию о дистанционном обучении с 1 сентября
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр образования Тульской области назвала фейком информацию о дистанционном обучении с 1 сентября

Новый учебный год начнется в традиционном формате.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева на брифинге рассказала журналистам, как пройдет новый учебный год в регионе. По ее словам, обучение начнется с 1 сентября в традиционном — очном — формате.

- Информация о дистанционном обучении с 1 сентября, которая ходит в интернете, — фейк, — заявила министр.

По ее словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Тульской области учебные заведения готовы за 2−3 дня перейти на дистанционное обучение. Но пока нет основания говорить об этом.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области с начала пандемии умерли 297 человек с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области с начала пандемии умерли 297 человек с коронавирусом
сегодня, в 10:50, 2 400 0
В Тульской области за сутки подтвердились еще 29 случаев COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки подтвердились еще 29 случаев COVID-19
сегодня, в 10:34, 1 950 0
В Туле закрылся «коронавирусный» госпиталь на базе детской областной больницы
Жизнь Тулы и области
В Туле закрылся «коронавирусный» госпиталь на базе детской областной больницы
вчера, в 15:22, 26 4413 3
В Тульской области умерли еще два человека с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области умерли еще два человека с COVID-19
вчера, в 11:00, 6 1562 -2
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:03 +1
Другие статьи по темам
Люди
Алевтина Шевелева
Место
Тула
Прочее
учебный годкоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области слесарь погиб в сточном колодце
В Тульской области слесарь погиб в сточном колодце
«Арсенал»: краснодарское проклятие
«Арсенал»: краснодарское проклятие
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.