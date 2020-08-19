Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Министр образования Тульской области назвала фейком информацию о дистанционном обучении с 1 сентября
Новый учебный год начнется в традиционном формате.
Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева на брифинге рассказала журналистам, как пройдет новый учебный год в регионе. По ее словам, обучение начнется с 1 сентября в традиционном — очном — формате.
- Информация о дистанционном обучении с 1 сентября, которая ходит в интернете, — фейк, — заявила министр.
По ее словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Тульской области учебные заведения готовы за 2−3 дня перейти на дистанционное обучение. Но пока нет основания говорить об этом.
сегодня, в 10:50, 2 400 0
сегодня, в 10:34, 1 950 0
вчера, в 15:22, 26 4413 3
вчера, в 11:00, 6 1562 -2
Другие статьи по темам
Люди
Место
Прочее