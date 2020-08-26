Учебный год по-новому: как изменится жизнь тульских школьников из-за коронавируса?

Предстоящий учебный год будет не похож на все предыдущие. Но главное – дети смогут учиться в очной форме. И маски детям во время нахождения в школе не нужны!

Меньше недели остается до начала нового учебного года. Опять дистанционка? Нужны ли маски? А справки собирать?

Об этом Myslo рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Про фейки и Первое сентября

– Информация о дистанционном обучении с 1 сентября, которая ходит в интернете, – фейк, – констатировала Алевтина Шевелева на брифинге, который состоялся на минувшей неделе. – Обучение начнется с 1 сентября в традиционном – очном – формате. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Тульской области учебные заведения готовы за 2-3 дня перейти на дистанционное обучение. Но пока нет оснований говорить об этом.

А вот традиционного праздника в честь начала учебного года не будет. Торжественные линейки решено проводить только для первых и выпускных классов и исключительно в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Но и для них есть ограничения: не более 50 детей и родителей на мероприятии. То есть при большом количестве параллельных классов проводить линейки будут в несколько этапов – для каждых классов отдельно.

Для всех остальных учеников мероприятия пройдут в формате открытых уроков и исключительно в кабинетах.

Вторая смена и состав классов

В последующие учебные дни школьники продолжат ходить на занятия. Однако организация учебного процесса претерпит значительные изменения.

Так, в частности, за каждым классом закрепят кабинет, где ученики будут проводить большую часть времени. Исключение составят спецпредметы, например информатика, физкультура и другие. После занятий в отведенных для них кабинетах помещения должны быть продезинфицированы. Этот момент должен учитываться при составлении расписания занятий в школе.

– Неизменным для всех классов, за исключением первоклассников, останется длительность уроков – 45 минут. Длительность же перемен образовательная организация может устанавливать самостоятельно. Для каждого класса время начала занятий может различаться, но не раньше восьми часов утра. Возможно появление и второй смены. Это вынужденная мера, к которой могут прибегать школы, чтобы свести к минимуму пересечения разных классов, а также предусмотреть время для обработки кабинетов после окончания в них занятий, – пояснила Алевтина Шевелева.

Школам также рекомендовано проводить как можно больше занятий на свежем воздухе. Физкультуру, рисование, литературу и другие лучше провести на школьном дворе.

Также может измениться и состав классов. Количество человек в классе теперь будет зависеть от площади кабинета, который закреплен за ним. Согласно санитарным нормам, на каждого ученика должно приходиться не менее 2,5 м помещения. Чтобы сохранить нынешний списочный состав классов, можно использовать для занятий и непрофильные помещения – актовый зал, спортзал и другие.

А соблюдения социальной дистанции в классах не будет.

Поборам – нет

К началу учебного года все школы должны иметь дозаторы и обеззараживатели. Закупка будет проводиться за счет бюджетных средств, которые уже выделены на эти цели. Поборов с родителей на эти цели быть не должно. Об этом на оперативном совещании регионального правительства заявил губернатор Алексей Дюмин:

– Такого не должно быть. До меня дошла информация о единичном случае, когда с родителей собирали деньги на покупку материально-технической базы в рамках исполнения требований Роспотребнадзора. Тут неловко и смешно, потому что на это выделяют деньги и федеральный центр, и региональный бюджет. Около 160 млн рублей на учебники, тетради, дозаторы, обеззараживатели и т. д.

Алевтина Шевелева заверила главу региона, что ведомство усилило информационную работу в этом направлении:

– Информация, что всё необходимое покупается из регионального бюджета, размещена на нашем сайте, в соцсетях и электронных дневниках. Если в какой-то школе с родителей просят деньги на закупку чего-либо, то они могут пожаловаться на горячую линию ведомства, в том числе анонимно.

Год начнется с ВПР

С 14 сентября по 12 октября во всех школах Тульской области пройдут Всероссийские проверочные работы.

– Эти ВПР позволят определить уровень знаний детей, полученных в том числе и в ходе дистанционного обучения, понять, на что обратить больше внимания в работе, и скорректировать учебные планы после обработки результатов тестов, – пояснила Алевтина Шевелева. – Мы не будем составлять рейтинги результатов. Эти работы не для того, чтобы выставить детям оценки.

Министр добавила, что результаты этих работ можно будет не учитывать при выставлении промежуточной аттестации.

О доплатах классным руководителям

С нового учебного года по поручению Президента России Владимира Путина учителя будут получать дополнительные выплаты за классное руководство. Сейчас из регионального бюджета классным руководителям доплачивают по 2000 рублей, с нового же учебного года добавится еще и федеральная надбавка в 5000 рублей. То есть в общей сложности за руководство классом учителя теперь будут получать по 7000 рублей ежемесячно. Увеличенную надбавку получат около 7,5 тыс. педагогов. На эти цели региональный бюджет получит 194 млн рублей.

Кому нужны справки?

«Каждый день перед школой нужно брать справку об отсутствии инфекций» – интернет пестрит подобными фейками. Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала, в каких случаях ребенку перед приходом в школу, колледж или детский сад необходима будет справка об отсутствии инфекций.

Дети, которые идут в дет­ский сад после зачисления. Ребенок перед этим проходит комплексное медобследование и в том числе получает справку о состоянии здоровья и отсутствии контактов с инфекционными больными. Дошкольник, который не посещал детсад более пяти дней. Нужна стандартная справка о состоянии здоровья и отсутствии контактов с инфекционными больными. Дети, у которых есть аллергические реакции. Если у ребенка имеются аллергические реакции, проявления которых схожи с симптомами простуды, например слезотечение, насморк, чихание или кашель, то необходимо получить справку от лечащего врача, в которой будет содержаться эта информация. Этот документ ребенок должен носить с собой и предоставлять при необходимости.

Школьники и студенты: нет требований СанПиНа, которые обязывают учащихся предоставлять справку о состоянии здоровья. Они будут допускаться к занятиям по результатам термометрии и визуального осмотра. Если не повышена температура и нет признаков простудных заболеваний, то ни одно образовательное учреждение не может потребовать от ученика справки о состоянии здоровья.

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+7 (4872) 55-92-38.

Горячая линия по вопросам организации питания школьников:

+7 (4872) 24-51-04 (доб. 26-18).











