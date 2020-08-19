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В Новомосковске автобус протаранил кроссовер
Фото: vk.com/tulazest.

В Новомосковске автобус протаранил кроссовер

По предварительной информации, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.

Утром 19 августа в Новомосковске произошло ДТП с участием автобуса и кроссовера. Транспортные средства столкнулись на автомобильной дороге, которая соединяет город и автомагистраль М-4 «Дон», напротив супермаркета «Линия».
 
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Причину и все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:39 +5
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