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В Новомосковске автобус протаранил кроссовер
По предварительной информации, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.
Утром 19 августа в Новомосковске произошло ДТП с участием автобуса и кроссовера. Транспортные средства столкнулись на автомобильной дороге, которая соединяет город и автомагистраль М-4 «Дон», напротив супермаркета «Линия».
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Причину и все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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