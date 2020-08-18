Сколько заработали главы округов Тулы в 2019 году?
Спойлер: в некоторых районах удивили зарплаты не руководителей, а их подчиненных.
Главы терруправлений округов отчитались о доходах, расходах, имуществе за 2019 год.
Меньше всех из глав зарабатывает руководитель управления администрации Тулы по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев. За год он заработал 1 693 594,57 рубля (в 2018 году – 1 479 814,67 рубля) или около 141,1 тыс. рубля в месяц.
В собственности 1/4 квартиры в 54,9 кв.м. и легковой автомобиль Volkswagen Jetta, 2013 г. в.
Глава Зареченского территориального округа Максим Щербаков за год заработал немного больше – 1 902 548,71 рубля или около 158,5 тыс. рублей в месяц (в 2018 году – 1 867 465,38 рубля)
В этом терруправлении, кстати, весьма неплохо зарабатывают некоторые подчиненные Щербакова. Настолько неплохо, что его доходы с некоторыми различаются более, чем в два раза.
Так, его заместитель Горшкова Татьяна Вячеславовна – 4 110 049,14 руб (в 2018 году – 1 302 121,24 рубля). При том, что другой заместитель Александр Сивунов – 839 222,49 рубля (в 2018 году – 725 159,04 рубля), а третий его заместитель Василий Чуриков почти столько же, сколько и начальник – 1 413 765,61 рубля (в 2018 году – 1 362 176,55 рубля).
В этом же округе, кстати, и некоторым консультантам неплохо платят за работу. Например, консультант отдела по работе с населением и общественностью Татьяна Решетняк за год заработала – 2 192 086,51 рубля (2 296 588,79), а Татьяна Пономарчук, консультант отдела по работе с территорией «Ленинский» – 3 448 910,8 рубля. При том, что другие консультанты зарабатывают в среднем около 700 тысяч в год.
Возглавляющий администрацию Привокзального округа Евгений Пятисоцков заработал за 2019 год – 2 137 455,58 рубля (в 2018 году – 2 105 658,23 рубля) или около 178,1 тыс. рублей в месяц.
В его собственности ничего не изменилось: садовый участок (800 кв.м.), жилой дом (90 кв.м.), 1/4 квартиры (50,4 кв.м.) и автомобиль NISSAN TEANA 2.5 LUXURY, 2008 г.
Лидером рейтинга стал глава Пролетарского округа Сергей Шестаков с доходом за прошлый год в 2 183 118,35 рубля (в 2018 году – 2 257 943,45 рубля) или примерно 181,9 тыс. рублей в месяц.
Собственность также не поменялась: квартира (90 кв.м.), автомобиль Volkswagen Amarok, 2016 г. и многофункциональная малая коммунальная машина 1903, 2007 г.
Доходы нынешнего главы Советского округа Виктора Кузнецова за прошлый год не опубликованы, потому что он сменил на этом посту Александра Картышова только в апреле. Доходы Картышова так же не опубликованы.