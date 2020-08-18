Сколько заработали главы округов Тулы в 2019 году?

Спойлер: в некоторых районах удивили зарплаты не руководителей, а их подчиненных.

Главы терруправлений округов отчитались о доходах, расходах, имуществе за 2019 год.

Центральный округ

Меньше всех из глав зарабатывает руководитель управления администрации Тулы по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев. За год он заработал 1 693 594,57 рубля (в 2018 году – 1 479 814,67 рубля) или около 141,1 тыс. рубля в месяц.

В собственности 1/4 квартиры в 54,9 кв.м. и легковой автомобиль Volkswagen Jetta, 2013 г. в.

Заречье

Глава Зареченского территориального округа Максим Щербаков за год заработал немного больше – 1 902 548,71 рубля или около 158,5 тыс. рублей в месяц (в 2018 году – 1 867 465,38 рубля)

В этом терруправлении, кстати, весьма неплохо зарабатывают некоторые подчиненные Щербакова. Настолько неплохо, что его доходы с некоторыми различаются более, чем в два раза.

Так, его заместитель Горшкова Татьяна Вячеславовна – 4 110 049,14 руб (в 2018 году – 1 302 121,24 рубля). При том, что другой заместитель Александр Сивунов – 839 222,49 рубля (в 2018 году – 725 159,04 рубля), а третий его заместитель Василий Чуриков почти столько же, сколько и начальник – 1 413 765,61 рубля (в 2018 году – 1 362 176,55 рубля).

В этом же округе, кстати, и некоторым консультантам неплохо платят за работу. Например, консультант отдела по работе с населением и общественностью Татьяна Решетняк за год заработала – 2 192 086,51 рубля (2 296 588,79), а Татьяна Пономарчук, консультант отдела по работе с территорией «Ленинский» – 3 448 910,8 рубля. При том, что другие консультанты зарабатывают в среднем около 700 тысяч в год.

привокзальный округ

Возглавляющий администрацию Привокзального округа Евгений Пятисоцков заработал за 2019 год – 2 137 455,58 рубля (в 2018 году – 2 105 658,23 рубля) или около 178,1 тыс. рублей в месяц.

В его собственности ничего не изменилось: садовый участок (800 кв.м.), жилой дом (90 кв.м.), 1/4 квартиры (50,4 кв.м.) и автомобиль NISSAN TEANA 2.5 LUXURY, 2008 г.

пролетарский округ

Лидером рейтинга стал глава Пролетарского округа Сергей Шестаков с доходом за прошлый год в 2 183 118,35 рубля (в 2018 году – 2 257 943,45 рубля) или примерно 181,9 тыс. рублей в месяц.

Собственность также не поменялась: квартира (90 кв.м.), автомобиль Volkswagen Amarok, 2016 г. и многофункциональная малая коммунальная машина 1903, 2007 г.

советский округ

Доходы нынешнего главы Советского округа Виктора Кузнецова за прошлый год не опубликованы, потому что он сменил на этом посту Александра Картышова только в апреле. Доходы Картышова так же не опубликованы.