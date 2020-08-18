Кубок губернатора по хоккею: первый матч в Туле выиграл «Атлант»
Команда из Мытищ сражалась с «Сибирскими снайперами» из Новосибирска.
В Туле стартовал Кубок губернатора по хоккею среди молодежных команд. Первый матч на новой ледовой арене сыграли «Атлант» и «Сибирские снайперы».
Игра получилась зрелищной и богатой на голы — счет в матче 7:2 в пользу команды из Мытищ.
Параллельно с этим поединком в Новомосковске сражались «СКА-Варяги» из Санкт-Петербурга и «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска. Здесь победа осталась за питерцами — 4:1.
Сегодня хоккейных болельщиков ждут еще два матча: в 19.00 в Туле «Академия имени Михайлова» сыграет с «Чайкой», в это же время в Новомосковске встретятся «Локо» и «Тайфун».
Билеты на игры бесплатные. Чтобы их получить, нужно зайти по этой ссылке и забронировать места на конкретный матч. По одной заявке можно приобрести не более 2-х билетов. Получить их можно в день матча в кассах Ледового дворца, предъявив документ, удостоверяющий личность.
- «Чайка» — «Атлант» — 15.00
- «Академия имени Михайлова» — «Сибирские снайперы» — 19.00
- «Тайфун» — «СКА-Варяги» — 15.00
- «Локо» — «Мамонты Югры» — 19.00
- «Сибирские снайперы» — «Чайка» — 11.00
- Концертная программа перед зданием Ледового дворца — 15.00 — 16.30
- Торжественное открытие дворца — 17.00
- «Академия имени Михайлова» — «Атлант» — 17.30
- «Мамонты Югры» — «Тайфун» — 15.00.
- «СКА-Варяги» — «Локо» — 19.00
- Тула. Матчи полуфинала — 13.00
- Новомосковск. Матчи за 5−8 место — 17.00
- Тула. Матч за третье место — 13.00. Финал — 17.00
- Новомосковск. Матч за 7 место — 13.00. Матч за 5 место — 17.00