Кубок губернатора по хоккею: первый матч в Туле выиграл «Атлант»

Команда из Мытищ сражалась с «Сибирскими снайперами» из Новосибирска.

В Туле стартовал Кубок губернатора по хоккею среди молодежных команд. Первый матч на новой ледовой арене сыграли «Атлант» и «Сибирские снайперы».

Игра получилась зрелищной и богатой на голы — счет в матче 7:2 в пользу команды из Мытищ.

Параллельно с этим поединком в Новомосковске сражались «СКА-Варяги» из Санкт-Петербурга и «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска. Здесь победа осталась за питерцами — 4:1.

Сегодня хоккейных болельщиков ждут еще два матча: в 19.00 в Туле «Академия имени Михайлова» сыграет с «Чайкой», в это же время в Новомосковске встретятся «Локо» и «Тайфун».

Билеты на игры бесплатные. Чтобы их получить, нужно зайти по этой ссылке и забронировать места на конкретный матч. По одной заявке можно приобрести не более 2-х билетов. Получить их можно в день матча в кассах Ледового дворца, предъявив документ, удостоверяющий личность.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

19 августа

Тула:

«Чайка» — «Атлант» — 15.00

«Академия имени Михайлова» — «Сибирские снайперы» — 19.00

Новомосковск:

«Тайфун» — «СКА-Варяги» — 15.00

«Локо» — «Мамонты Югры» — 19.00

21 августа

Тула:

«Сибирские снайперы» — «Чайка» — 11.00

Концертная программа перед зданием Ледового дворца — 15.00 — 16.30

Торжественное открытие дворца — 17.00

«Академия имени Михайлова» — «Атлант» — 17.30

Новомосковск:

«Мамонты Югры» — «Тайфун» — 15.00.

«СКА-Варяги» — «Локо» — 19.00

22 августа

Тула. Матчи полуфинала — 13.00

Новомосковск. Матчи за 5−8 место — 17.00

23 августа

Тула. Матч за третье место — 13.00. Финал — 17.00

Новомосковск. Матч за 7 место — 13.00. Матч за 5 место — 17.00