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Кубок губернатора по хоккею: первый матч в Туле выиграл «Атлант»

Кубок губернатора по хоккею: первый матч в Туле выиграл «Атлант»

Команда из Мытищ сражалась с «Сибирскими снайперами» из Новосибирска.

В Туле стартовал Кубок губернатора по хоккею среди молодежных команд. Первый матч на новой ледовой арене сыграли «Атлант» и «Сибирские снайперы».

Игра получилась зрелищной и богатой на голы — счет в матче 7:2 в пользу команды из Мытищ.

Параллельно с этим поединком в Новомосковске сражались «СКА-Варяги» из Санкт-Петербурга и «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска. Здесь победа осталась за питерцами — 4:1.

Сегодня хоккейных болельщиков ждут еще два матча: в 19.00 в Туле «Академия имени Михайлова» сыграет с «Чайкой», в это же время в Новомосковске встретятся «Локо» и «Тайфун».

Билеты на игры бесплатные. Чтобы их получить, нужно зайти по этой ссылке и забронировать места на конкретный матч. По одной заявке можно приобрести не более 2-х билетов. Получить их можно в день матча в кассах Ледового дворца, предъявив документ, удостоверяющий личность.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
19 августа
 
Тула:
  • «Чайка» — «Атлант» — 15.00
  • «Академия имени Михайлова» — «Сибирские снайперы» — 19.00
Новомосковск:
  • «Тайфун» — «СКА-Варяги» — 15.00
  • «Локо» — «Мамонты Югры» — 19.00
21 августа
 
Тула:
  • «Сибирские снайперы» — «Чайка» — 11.00
  • Концертная программа перед зданием Ледового дворца — 15.00 — 16.30
  • Торжественное открытие дворца — 17.00
  • «Академия имени Михайлова» — «Атлант» — 17.30
Новомосковск:
  • «Мамонты Югры» — «Тайфун» — 15.00.
  • «СКА-Варяги» — «Локо» — 19.00
22 августа
  • Тула. Матчи полуфинала — 13.00
  • Новомосковск. Матчи за 5−8 место — 17.00
23 августа
  • Тула. Матч за третье место — 13.00. Финал — 17.00
  • Новомосковск. Матч за 7 место — 13.00. Матч за 5 место — 17.00
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Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 1
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 2
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 3
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 4
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 5
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 6
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 7
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 8
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 9
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 10
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 11
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 12
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 13
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 14
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 15
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 16
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 17
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 18
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 19
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 20
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 21
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 22
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 23
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 24
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 25
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 26
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 27
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 28
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 29
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 30
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 31
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 32
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 33
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 34
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 35
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 36
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 37
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 38
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 39
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 40
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 41
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 42
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 43
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 44
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 45
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 46
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 47
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 48
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 49
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 50
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 51
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 52
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 53
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 54
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 55
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 56
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 57
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 58
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 59
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 60
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 61
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 62
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 63
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 64
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 65
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 66
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 67
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 68
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 69
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 70
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 71
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 72
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 73
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 74
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 75
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 76
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 77
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 78
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 79
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 80
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 81
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 82
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 83
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 84
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 85
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 86
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 87
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 88
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 89
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 90
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 91
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 92
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 93
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 94
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 95
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 96
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 97
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 98
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 99
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 100
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 101
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 102
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 103
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 104
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 105
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 106
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 107
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 108
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 109
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 110
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 111
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 112
Кубок губернатора по хоккею: «Чайка» — «Атлант», Фото: 113
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:30 0
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