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В каких больницах Тулы и области у главврачей самая высокая зарплата

В каких больницах Тулы и области у главврачей самая высокая зарплата

Минздрав Тульской области опубликовал информацию о среднемесячной зарплате главврачей, их заместителей и главных бухгалтеров в 2019 году.

В областном центре больше всех получает главврач Тульской областной стоматологической поликлиники. Средняя зарплата за прошлый год составила 245 801,32 руб. Его заместитель по лечебной работе получает 226 092,63 руб. Главный бухгалтер — 125 153,42 руб.

На втором месте по зарплате главврач Тульской областной клинической больницы — его средняя зарплата 207 579,85 руб. Заместитель по лечебной работе получал в 2019 году в среднем 201 482,96 руб. Главный бухгалтер — 169 407,28 руб.

На третьем — главврач Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера. В прошлом году он получал в среднем 197 245,53 руб. Его зам по экономическим вопросам — 178 217,89 руб. Главный бухгалтер — 177 856,27 руб.

Все остальные больницы Тулы

ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет»:

  • директор — 86 301,25 руб.
  • главный бухгалтер — 74 596,79 руб.

ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е. Г. Лазарева»:

  • главный врач — 147 702,68 руб.
  • главный бухгалтер — 107 301,17 руб.
  • заместитель главного врача по поликлинической работе — 107 126,66 руб.

ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»:

  • главный врач — 69 531,26 руб.
  • заместитель главного врача по экономическим вопросам — 63 947,85 руб.
  • главный бухгалтер — 49 151,43 руб.

ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы»:

  • главный врач — 126 085,6 руб.
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 112 947,96 руб.
  • заместитель главного врача по экономическим вопросам — 108 880,27 руб.

ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»:

  • главный врач — 121 714,63 руб.
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 108 227,41 руб.
  • главный бухгалтер — 107 889, 61 руб.

ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы»:

  • главный врач — 93 250,78 руб.
  • заместитель главного врача по мобилизованной работе и гражданской обороне — 75 450,66 руб.
  • главный бухгалтер — 68 160,77 руб.

ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы»:

  • главный врач — 109 007,3 руб.
  • заместитель главного врача по поликлинической работе — 111 693,88 руб.
  • главный бухгалтер — 101 476,81 руб.

ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»:

  • главный врач — 116 775 руб.
  • заместитель главного врача по экономическим вопросам — 116 006,44 руб.
  • главный бухгалтер — 108 825,18 руб.

ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Тулы»:

  • главный врач — 120 140 руб.
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 88 366 руб.
  • главный бухгалтер — 82 895 руб.

ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы»:

  • главный врач — 184 579,45 руб.
  • заместитель главного врача по экономическим вопросам — 135 361,4 руб.
  • главный бухгалтер — 141 726,12 руб.

ГУЗ «Ленинская районная больница»:

  • и. о. главного врача — 85 585,25 руб.
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 86 614,28 руб.
  • главный бухгалтер — 75 733,67 руб.

ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы имени В. С. Гумилевской»:

  • главный врач — 102 722,89 руб.
  • заместитель главного врача по клинико-экспертной работе — 90 993,9 руб.
  • главный бухгалтер — 78 336,39 руб.

ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина»:

  • главный врач — 171 545,09 руб.
  • главный бухгалтер — 101 719,99 руб.
  • заместитель главного врача по хирургической помощи — 121 984, 12 руб.

ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»:

  • главный врач — 149 112,53 руб.
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 122 829,32 руб.
  • главный бухгалтер — 118 977,22 руб.

ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л. Н. Толстого»:

  • врио главного врача — 108 949 руб.
  • заместитель главного врача по хозяйственным вопросам — 89 854 руб.
  • главный бухгалтер — 61 344 руб.
ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева»:
 
  • главный врач — 166 003,74 руб.
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 160 423,91 руб.
  • главный бухгалтер — 107 467,17 руб.
ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1»:
  • главный врач — 177 428,99 руб.
  • заместитель главного врача по экономическим вопросам — 132 977,95 руб.
  • главный бухгалтер — 101 689 руб.
ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»:
  • врио главного врача — 111 811,01 руб.
  • заместитель главного врача по хозяйственным вопросам — 103 797,48 руб.
  • главный бухгалтер — 94 062,79 руб.
ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»:
  • главный врач — 122 676,78 руб.
  • заместитель главного врача по акушерству и гинекологии — 141 807,57 руб.
  • главный бухгалтер — 109 495,91 руб.
ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»:
  • главный врач — 97 693 руб.
  • зам. гл. врача по лечебной работе — 99 645 руб.
ГУЗ «Тульский областной хоспис»:
  • врио главного врача — 85 132,41 руб.
  • главный бухгалтер — 38 063,2 руб.
ГУЗ «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»:
  • главный врач — 123 046,01 руб.
  • заместитель главного врача по поликлинической работе — 122 567,16 руб.
  • главный бухгалтер — 116 793,28 руб.
ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы»:
  • врио начальника — 154 724 руб.
  • заместитель начальника по экспертной работе — 152 318 руб.
  • главный бухгалтер — 97 251 руб.
ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи»:
  • и. о. главного врача — 153 155,24 руб.
  • заместитель главного врача по скорой медицинской помощи — 120 504,8 руб.
  • главный бухгалтер — 116 737,71 руб.

Самая большая зарплата главврачей в больницах Тульской области

Среди главврачей районных больниц больше всех получает новомосковский, его средняя зарплата в 2019 году составила 161 176,26 руб. Зарплата заместителя по лечебной работе — 100 123,32 руб., главного бухгалтера — 90 767,16 руб.
 
 
На втором месте — главврач Ефремовской районной больницы со средней зарплатой в 160 642,24 руб. У его заместителя по поликлинической помощи — 119 408,08 руб., главного бухгалтера — 80 265,21 руб.
 
Средняя зарплата и. о. главврача Алексинской районной больницы в прошлом году составила 151 866,3 руб. Его зам по экономическим вопросам получал 102 371,68 руб., главный бухгалтер — 112 905,91 руб.
 
Интересно, что в Веневской центральной районной больнице заместитель главного врача по поликлинической работе получил в 2019 году в среднем 103 393 руб. При этом и. о. главного врача — 72 594,92 руб. А главный бухгалтер — 64 730,14 руб.
 

Все остальные районные больницы

ГУЗ «Белевская центральная районная больница:
  • врио главного врача — 64 947,86 руб.
  • заместитель главного врача по ПР — 71 786,1 руб.
  • главный бухгалтер — 74 022,5 руб.
ГУЗ «Богородицкая районная больница»:
  • и. о. главного врача — 95 476 руб.
  • заместитель главного врача по экономическим вопросам — 83 889,7 руб.
  • главный бухгалтер — 85 083 руб.
ГУЗ «Донская городская больница № 1»:
  • главный врач — 98 126,15 руб.
  • заместитель главного врача по поликлинической работе — 82 230,99 руб.
  • главный бухгалтер — 70 278,82 руб.
ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»:
  • врио главного врача — 62 053,6 руб.
  • главный бухгалтер — 53 764,47 руб.
ГУЗ «Заокская центральная районная больница»:
  • врио главного врача — 79 212,05 руб.
  • заместитель главного врача по экономическим вопросам — 64 124,28 руб.
  • главный бухгалтер – 65 058,69 руб.
ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»:
  • главный врач — 100 982,21 руб.
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 85 818,83 руб.
  • главный бухгалтер — 86 222,85 руб.
ГУЗ «Киреевская центральная районная больница»:
  • главный врач — 83 529 руб.
  • заместитель главного врача по клинико-экспертной работе — 75 958 руб.
  • главный бухгалтер — 80 762 руб.
ГУЗ «Куркинская центральная районная больница»:
  • главный врач — 68 407,93 руб.
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 53 631,04 руб.
  • главный бухгалтер — 53 333,61 руб.
ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П. П. Белоусова»:
  • и. о. главного врача — 109 803,23 руб.
  • заместитель главного врача по организационно-методической работе — 69 825 руб.
  • главный бухгалтер — 70 148 руб.
ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С. С. Гагарина»:
  • главный врач — 108 758,43 руб.
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 101 525,8 руб.
  • главный бухгалтер — 80 849,18 руб.
ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»:
  • главный врач — 83 984 руб.
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 76 470 руб.
  • главный бухгалтер — 89 875 руб.
ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница»:
  • главный врач — 86 601,88 руб.
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 91 157,98 руб.
  • главный бухгалтер — 80 818,77 руб.
ГУЗ «Узловская районная больница»:
  • главный врач — 122 909,5 руб.
  • заместитель главного врача по лечебной работе — 90 653,5 руб.
  • главный бухгалтер — 87 494,26 руб.
ГУЗ «Щекинская районная больница»:
  • главный врач — 128 114,85 руб.
  • заместитель главного врача по экономическим вопросам — 112 315,01 руб.
  • главный бухгалтер — 107 600,61 руб.
ГУЗ «Ясногорская районная больница»:
  • главный врач — 63 030,28 руб.
  • заместитель главного врача по клинико-экспертной работе — 87 137,43 руб.
  • главный бухгалтер — 63 081,57 руб.

Более подробную информацию по заработной плате смотрите здесь.

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