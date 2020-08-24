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Глава Алексина задекларировал более 19 млн рублей за 2019 год

Глава Алексина задекларировал более 19 млн рублей за 2019 год

А его жена – более 7,5 млн рублей.

Глава МО город Алексин Эдуард Эксаренко в 2019 году заработал 19 400 892, 88 рублей. Сведения о его декларации появились на сайте муниципального образования.

Согласно документу, у Эксаренко в собственности земельный участок для с/х использования площадью 500 кв. м, 1/3 квартиры (115,8 кв. м). В пользовании — земля под ИЖС (1240 кв. м) и жилой дом (166,6 кв. м). Автомобиля у него нет.

У супруги главы МО в собственности земельный участок под ИЖС, жилой дом, 1/3 квартиры, а также автомобиль «Мазда CX-9», 2018 года выпуска. За год женщина задекларировала 7 593 749,6 рублей.

 

Глава администрации Алексина Павел Федоров за 2019 год заработал 1 551 740,6 рублей. В его собственности три автомобиля (ВАЗ-21043 и две «Тойоты Камри»), а также гараж и две квартиры (в одной из них доля ½). Также в пользовании у Федорова земельный участок площадью 26 кв. м.

У его супруги в собственности та же недвижимость, кроме гаража. Женщина задекларировала доход за год 702 798,31 рублей.

Сюжет: Декларации-2019
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