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109 млн рублей, парк спецтехники и гостиница: рекордные доходы депутата из Богородицка

109 млн рублей, парк спецтехники и гостиница: рекордные доходы депутата из Богородицка

Одним из самых богатых народных избранников муниципального уровня стал Игорь Фёдоров.

Одной из самых обширных деклараций муниципальных депутатов стал документ о доходах Игоря Федорова из Богородицка, который является учредителем ООО «Фантазия». Эта компания специализируется на продаже аудио- и видеотехники.

Согласно официальной декларации, за 2019 год Федоров заработал 109 млн рублей. У него в собственности три квартиры, три жилых дома, а также коммерческая недвижимость – крытая автостоянка, два магазина, склад-ангар, котельные, здание механической мойки, подвал и другие нежилые помещения. Также богородицкий депутат владеет 15 земельными участками. В автопарке – почти 30 единиц различной спецтехники, легковушка Ford, два снегоболотохода и полуприцеп. 

Супруга бизнесмена задекларировала 20 млн рублей, пять квартир, три дома, три земельных участка, мотель, несколько нежилых помещений, огромный гараж (более 300 кв. м.) и семь автомобилей. Несовершеннолетний ребенок четы Федоровых за прошлый год получил доход на сумму 23 721 рубль.

Сюжет: Декларации-2019
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