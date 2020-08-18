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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный туман
Фото: pxhere.com

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный туман

Сотрудники МЧС и ГИБДД просят водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.

По данным тульского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 18 на 19 августа в регионе ожидается ухудшение погодных условий – сильный туман с видимостью 500-800 м.

Сотрудники региональных управлений МЧС и ГИБДД обращаются к жителям и гостям Тульской области с просьбой быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Пешеходам следует помнить о необходимости использования светоотражающих элементов на одежде в тёмное время суток.

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