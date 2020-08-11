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В Туле ищут волонтеров для переноса старинной водоразборной будки
Фото: vk.com/tulainpast

В Туле ищут волонтеров для переноса старинной водоразборной будки

Поучаствовать в сохранении уникального сооружения можно как финансово, так и физически.

В Туле энтузиасты во главе с Михаилом Тенцером продолжают «спасательную операцию» по сохранению уникальной водоразборной будки, построенной в конце позапрошлого века. Об этом мы писали тут.

На следующие выходные (15-16 августа) запланированы работы по разбору домика, который будет перенесён во двор краеведческого музея. Для этого требуется помощь волонтеров.

Если вы хотите лично принять участие в сохранении тульской истории либо поддержать этот уникальный проект финансово, все подробности можно найти здесь.

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Люди
Михаил Тенцер
Место
Тула

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