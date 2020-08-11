Фото: vk.com/tulainpast
В Туле ищут волонтеров для переноса старинной водоразборной будки
Поучаствовать в сохранении уникального сооружения можно как финансово, так и физически.
В Туле энтузиасты во главе с Михаилом Тенцером продолжают «спасательную операцию» по сохранению уникальной водоразборной будки, построенной в конце позапрошлого века. Об этом мы писали тут.
На следующие выходные (15-16 августа) запланированы работы по разбору домика, который будет перенесён во двор краеведческого музея. Для этого требуется помощь волонтеров.
Если вы хотите лично принять участие в сохранении тульской истории либо поддержать этот уникальный проект финансово, все подробности можно найти здесь.
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