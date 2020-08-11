На улице Дмитрия Ульянова «Лада» столкнулась с джипом, а BMW врезалась в столб ЛЭП
К счастью, в обоих ДТП обошлось без пострадавших.
На ул. Дмитрия Ульянова в Туле столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и «Лада Гранта». По словам очевидцев, водитель внедорожника начал разворот из правой полосы и въехал в двигавшуюся в левой полосе легковушку.
Кроме того, неподалёку от места первой аварии произошло ещё одной ДТП – водитель BMW не справился с управлением и въехал в столб ЛЭП. Машины получили механические повреждения, никто не пострадал.
Другие статьи по темам