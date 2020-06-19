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В центре Тулы нашли место для переноса последней водоразборной будки

В центре Тулы нашли место для переноса последней водоразборной будки

Об этом активисты пишут в группе «Тула ушедшего века».

18 июня в областном Краеведческом музее состоялось совещание по месту размещения водоразборной будки. В нем принимали участие сотрудники министерства культуры, музея, а также инициативная группа. Было намечено место будущей стройплощадки на улице Советской, 68.

Последняя водоразборная будка станет частью музейной экспозиции. Уже идет работа по сбору материалов и экспонатов для истории Тульского водопровода, которая разместится в помещении будки. Еще одной хорошей новостью стало завершение проекта реставрации, выполненного ГУК ТО «ЦИОПИК».

«А теперь о главном: мы собрали пока только 65000 рублей на перенос уникального объекта. Напомним, что основное финансирование ведется на пожертвования неравнодушных людей, а значит вас, читающих эти строки!», – пишут в группе.

Как туляки могут помочь спасти будку, читайте здесь.

Напомним, ранее было принято решение о переносе сооружения, построенного в конце позапрошлого века, во двор краеведческого музея. Специалисты провели 3D-сканирование будки, также в ней обнаружили подземный этаж.

Читайте по теме: История водопровода в Туле: водоразборные будки, водовозы и жетоны

 

 

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