новости
новости
Регистрация
Самые красивые юные тулячки покорили жюри всероссийского конкурса
Фото предоставлено организаторами конкурса

Самые красивые юные тулячки покорили жюри всероссийского конкурса

Талантливые девочки со всей страны сражались за звание «Юной российской красавицы – 2020».

Юные тулячки представили родной город на всероссийском конкурсе «Юная российская красавица – 2020» и привезли в Тулу короны, дипломы и подарки. В жюри конкурса были деятели шоу-бизнеса Михаил Гребенщиков и Александр Бердников, «русская Барби» Татьяна Тузова, победительницы всероссийских конкурсов красоты, дизайнеры и бизнесмены.

Готовились к выступлению девочки 3 дня. Отборочный тур проходил в Туле 6 августа, на территории культурного пространства «Искра». Конкурсные образы участницы готовили вместе с родителями. В творческом конкурсе участницы в возрасте от 4 до 14 лет пели, танцевали, читали стихи и даже дрессировали собак.

Мисс зрительских симпатий стала тулячка Эмилия Комарова, второй вице-мисс в категории «MINI» – Виктория Грошева, первой вице-мисс в категории «MINI» – Марьяна Гафарова, мисс в категории «MINI» – Стефания Кривохина-Филимонова (она же – первая вице-мисс конкурса), мисс в категории «TEEN» – Екатерина Рябова, мисс в категории «YOUNG» – Софья Тачкова (она же – «Фотомодель – 2020»). Юным красавцем России стал Глеб Саенко.

Конкурс проходит уже 10 лет, организатором выступает продюсерский центр «Алекс Групп». Юные леди прибывают в столицу из разных уголков России, чтобы побороться за заветную корону и почетный титул самой красивой девочки страны. Каждый год в крупных городах проходят отборочные туры, победительницы которых приезжают на всероссийский этап. Главная задача конкурса — создание перспективных условий для дальнейшего профессионального роста и продвижения талантливых детей.

Фото с тульского этапа конкурса смотрите в галерее.

Галерея
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 1
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 2
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 3
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 4
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 5
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 6
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 7
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 8
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 9
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 10
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 11
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 12
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 13
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 14
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 15
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 16
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 17
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 18
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 19
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 20
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 21
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 22
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 23
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 24
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 25
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 26
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 27
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 28
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 29
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 30
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 31
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 32
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 33
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 34
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 35
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 36
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 37
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 38
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 39
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 40
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 41
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 42
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 43
Тульский этап конкурса "Юная российская красавица 2020", Фото: 44
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:38 −3
Другие статьи по темам
Событие
всероссийский конкурс красотыдетский конкурсконкурс Юная российская красавица
Место
ТулаМосква

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле автохам на «Ягуаре» чуть не задавил пешеходов
В Туле автохам на «Ягуаре» чуть не задавил пешеходов
В Туле ищут волонтеров для переноса старинной водоразборной будки
В Туле ищут волонтеров для переноса старинной водоразборной будки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.