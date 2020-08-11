Самые красивые юные тулячки покорили жюри всероссийского конкурса

Фото предоставлено организаторами конкурса

Юные тулячки представили родной город на всероссийском конкурсе «Юная российская красавица – 2020» и привезли в Тулу короны, дипломы и подарки. В жюри конкурса были деятели шоу-бизнеса Михаил Гребенщиков и Александр Бердников, «русская Барби» Татьяна Тузова, победительницы всероссийских конкурсов красоты, дизайнеры и бизнесмены.

Готовились к выступлению девочки 3 дня. Отборочный тур проходил в Туле 6 августа, на территории культурного пространства «Искра». Конкурсные образы участницы готовили вместе с родителями. В творческом конкурсе участницы в возрасте от 4 до 14 лет пели, танцевали, читали стихи и даже дрессировали собак.

Мисс зрительских симпатий стала тулячка Эмилия Комарова, второй вице-мисс в категории «MINI» – Виктория Грошева, первой вице-мисс в категории «MINI» – Марьяна Гафарова, мисс в категории «MINI» – Стефания Кривохина-Филимонова (она же – первая вице-мисс конкурса), мисс в категории «TEEN» – Екатерина Рябова, мисс в категории «YOUNG» – Софья Тачкова (она же – «Фотомодель – 2020»). Юным красавцем России стал Глеб Саенко.

Конкурс проходит уже 10 лет, организатором выступает продюсерский центр «Алекс Групп». Юные леди прибывают в столицу из разных уголков России, чтобы побороться за заветную корону и почетный титул самой красивой девочки страны. Каждый год в крупных городах проходят отборочные туры, победительницы которых приезжают на всероссийский этап. Главная задача конкурса — создание перспективных условий для дальнейшего профессионального роста и продвижения талантливых детей.

Фото с тульского этапа конкурса смотрите в галерее.