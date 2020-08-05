Птичий помет и трупная вонь: птицефабрики вновь отравляют жизнь тулякам

Горы куриного помета с Тульской птицефабрики за деревней Бабанино – источник не только зловония, но и опасных для человека инфекций.

Жители в депрессии и надеются только на губернатора – у них нет сил бороться с предприятиями, которые никак не хотят соблюдать экологические нормы.

Тульская птицефабрика

Деревня Бабанино небольшая, но очень живописная. Тут и сосны вдоль дороги, и бескрайние поля зерновых, и цветущие луга. Из окна машины природой можно любоваться бесконечно, но при одном условии: не открывать окна. Прямо за деревней на полях лежат горы куриного помета и источают зловоние.

Проблема существует не первый год, но сейчас к нестерпимой вони от курьяка добавился едкий запах химикатов.



Галина Резцова

– Плодовые деревья чахнут после каждой обработки, – рассказывает Галина Резцова. – Вишни облетели: ни листочков, ни ягод, на смородине пожухла листва, на летних яблонях плоды маленькие, неровные и с пятнами. Груши тоже пострадали. Мы понимаем, что поля обрабатывают для повышения или сохранения урожая. А нам что делать? Мы даже не знаем, можно ли есть овощи и фрукты со своего огорода.



Из-за постоянной обработки сельхозполей в деревне Бабанино

осыпались вишни, а летние яблони прекратили рост.

В прошлом году Тульская птицефабрика получила несколько штрафов, было и решение суда, которое предписывало до 1 сентября 2020 года обустроить на территории предприятия пометохранилище, площадку для компостирования и цех сушки помета. Решение суда не исполнено, а курьяк так и свозят на поля.

По инициативе Управления Россельхознадзора были исследованы пробы почвы:

во всех образцах содержание потенциально опасных для человека микробиологических организмов превышает предельно допустимый уровень в 10 раз!

Штраф составил всего 20 тысяч рублей – по документам директор действовала как физлицо. Марина Ткаченко забирала куриный помет и другие отходы «на безвозмездной основе» как обычный гражданин и «хранила» их на своем поле у деревни Бабанино. В прошлом году за подобное же нарушение предприятие наказали на 600 тысяч рублей.

«Тульский перепел»



«Тульский перепел» окружен высоким забором, который закрывает

от посторонних глаз горы помета, но не трупный запах.

Трупный запах вперемешку с ароматами куриного помета вынуждены вдыхать жители ул. Промышленной села Архангельское каждый день. Источник вони – крупная птицефабрика «Тульский перепел». Предприятие прекрасно развивается, на его сайте в качестве партнеров указано более десятка крупных сетевых магазинов во многих городах России.



Таисия Мошечкова

– Ко мне приехали внуки, побыли день, а к вечеру как пошел запах с фабрики! Ни окна открыть, ни на улицу выйти! Никакого спасения нет от этого запаха. Руководитель предприятия на диалог с нами не идет! – говорит Таисия Мошечкова.

В июле и на это предприятие выходила с проверкой Тульская природоохранная прокуратура. Она показала, что «Тульский перепел» при отсутствии лицензии на транспортировку отходов перевозил в сельскохозяйственный производственный кооператив «Приупские Зори» перепелиный помет, относящийся к III классу опасности. Кроме того, проверяющим был предоставлен просроченный отчет об экологическом контроле, в котором, помимо этого, не было сведений о решении вопроса с отходами инкубаторов для птицеводства.

В отношении руководителя Ашота Арутюняна возбуждено дело об административном правонарушении. Прокуратура потребовала приостановить деятельность «Тульского перепела» в части транспортировки отходов. Жителям, правда, от этого легче не стало – помет просто остался в черте села и продолжил отравлять людям жизнь.

Прошлогодние проверки указывали на отсутствие санитарно-защитной зоны у предприятия – менее чем в 150 метрах от «Тульского перепела» находятся детский сад и школа.

Дети вынуждены дышать ядовитыми парами аммиака!

Уставшие бороться с птицеводом жители собирают подписи под коллективным обращением к губернатору Тульской области. Вся надежда на него – он сможет поставить точку в этом вонючем конфликте.

Птицефабрика «Рассвет»

Даже после закрытия она отравляет людям жизнь. В декабре прошлого года на ее территории были обнаружены горы отходов. Они периодически горели, и дым распространялся до населенных пунктов за 500 метров. Оказалось, что сюда мусор свозили не бесплатно – на въезде с каждой машины бралась плата. Проведенная Управлением административно-технического надзора проверка установила, что часть территории свалки находится в аренде у ООО «Племптица КП». Предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Но арендатор свалку не вывез. И в феврале 2020 года материалы направили в Железногорский городской суд Курской области, где зарегистрировано ООО «Племптица КП». 19 мая суд обязал его привести земельный участок в надлежащее состояние в течение 100 дней после вступления решения суда в законную силу (с 26.06.2020). На данный момент, по информации администрации Тулы, 90% отходов вывезено.

Другая часть земель находится в муниципальной собственности. Для уборки территории администрация Привокзального теруправления направила запрос о выделении денежных средств из бюджета Тулы. Скорее всего, деньги выделят. Вот только вопрос: куда смотрели чиновники, когда на муниципальной земле складировали вонючие отходы?