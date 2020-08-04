На бывшей птицефабрике «Рассвет» в Туле загорелись разлитые нефтепродукты

Сегодня, 4 августа, днем на территории бывшей птицефабрики «Рассвет» начался пожар. Столб дыма был виден даже с Рязанской улицы.

Myslo побывал на месте событий. По имеющейся на данный момент информации, на территории неработающей птицефабрики загорелись разлитые нефтепродукты, оставшиеся от распиленной на части емкости для хранения мазута.

Всего емкостей было две. Одну, по всей видимости, кто-то распилил, чтобы сдать на металл. Она полностью разобрана, от нее остался только контур в земле.

От второй емкости осталась часть остова, в которой, предположительно, находятся остатки нефтепродуктов вперемешку с дождевой водой.

Также нефтепродукты щедро разлиты вокруг по земле.

С огнем боролись два пожарных расчета, пожар был быстро потушен. Точная причина возгорания пока неизвестна. Однако можно смело предположить, что мазут загорелся из-за чьей-то неосторожной работы болгаркой или другим инструментом для резки металла.

Стоит отметить, что территория бывшей птицефабрики «Рассвет» охраняется, однако охранник говорит, что посторонних не видел и ничего подозрительного перед пожаром не заметил.

В последнее время тема разлитых нефтепродуктов не отпускает Тулу.

В мае 2020 года на территории недействующего Тульского горнохимического комбината в Ленинском нашли захоронение 3 млн литров опасной химии и нефтепродуктов. Комбинат прекратил свою работу в 2010 году.

На днях уголовное дело было возбуждено по факту разлива нефтепродуктов на промплощадке бывшего Комбайнового завода в Туле. Там зафиксировано наличие на почве разливов нефтепродуктов, которыми были заполнены металлические емкости, хранящиеся на данном участке местности. Эксперты в месте расположения веществ в образцах атмосферного воздуха и почвы выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В 2019 году в Туле в Комарках была обнаружена экологическая бомба: из-под земли сочились нефтепродукты. Они начали выходить на поверхность после строительства в этом месте канализационной насосной станции.