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Вонь в Туле: директор птицефабрики «Тульская» на своем поле устроила незаконный склад куриного помета

Вонь в Туле: директор птицефабрики «Тульская» на своем поле устроила незаконный склад куриного помета

Штраф заплатит директор как физлицо: она на безвозмездной основе получала с предприятия куриный помет и вывозила его на свое поле.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в июле 2020 года провело проверку в отношении Марины Ткаченко, собственника сельскохозяйственного земельного участка площадью 24,67 га, расположенного в Ленинском районе Тульской области.  

— Собственница допустила загрязнение земель в результате нарушения правил обращения с агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления: на части земельного участка на площади 1,08 га непосредственно на поверхности почвы размещены 2-метровые навалы свежего, не перегнившего птичьего помета темно-коричневого цвета, имеющего неприятный зловонный запах. Влагопоглощающий материал под пометом отсутствует, помет с органическим веществом не перемешан, – сообщили в Управлении.

Специалисты Управления отобрали пробы почвы и отправили их на исследование на санитарно-бактериологические показатели в Тульский филиал ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

Установлено, что во всех пробах почвы содержание потенциально опасных для человека микробиологических организмов превышает предельно допустимый уровень в 10 раз.

По степени эпидемической опасности почва исследуемого земельного участка характеризуется как опасная.

В конце июля Марина Ткаченко была оштрафована на 20 000 рублей по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Также ей было выдано предписание на устранение выявленного административного правонарушения.

 

Марина Ткаченко понесла административное наказание как физическое лицо, незаконно разместившее опасные отходы. Однако она имеет прямое отношение к возможному источнику отходов – она директор птицефабрики «Тульская».

Зачем свозить навоз на свои поля? Ответ очевиден: дешевле заплатить штраф, выписанный на физлицо, нежели на юридическое. Так, в прошлом году за складирование отходов в поля у деревни Новоселки птицефабрика «Тульская» была оштрафована на 600 тысяч рублей.  В этот раз, видимо, планировали сэкономить, а никак не избавить жителей ближайших населенных пунктов от удушающей вони.

Штраф штрафом, но вопросов к птицефабрике много: например, почему-то до сих пор не исполнено решение суда, согласно которому на птицефабрике «Тульская» до 1 сентября 2020 года должны быть обустроены пометохранилище, площадка для компостирования, цех сушки помета.

Вывозить помет с территории предприятия можно только после получения заключения (на каждую партию готового к вывозу на поля навоза!) о его санитарной безопасности. Копия этого же документа должна быть и у водителя, который сопровождает груз до места складирования.

Ход проверки взяла на контроль областная прокуратура. 

 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:50 +5
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