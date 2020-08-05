Какие населенные пункты Тульской области чаще всего посещают туристы

Фото из архива Myslo.

По данным Tvil.ru, больше всего в Тульскую область приезжают отдыхать парами и компаниями, меньше — с детьми. Вдвоем путешествуют по нашему региону 53,33% россиян, компаниями — более четырех человек – 33,33%. Процент туристов, которые приезжают с детьми в Тульскую область, составляет 6,67%.