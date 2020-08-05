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Какие населенные пункты Тульской области чаще всего посещают туристы
Фото из архива Myslo.

Какие населенные пункты Тульской области чаще всего посещают туристы

Об этом рассказал российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

По данным Tvil.ru, больше всего в Тульскую область приезжают отдыхать парами и компаниями, меньше — с детьми. Вдвоем путешествуют по нашему региону 53,33% россиян, компаниями — более четырех человек – 33,33%. Процент туристов, которые приезжают с детьми в Тульскую область, составляет 6,67%.

Наибольшим спросом в бронировании жилья пользуются квартиры — 40%. Частные коттеджи и дома в этом году бронируют 33% путешественников.

– В отелях и гостиницах туристы практически не останавливаются, — отмечает Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru.

В топ-4 популярных населенных пунктов вошли Тула, Заокский, Алексин и Велегож.

По данным Tvil.ru, туристы тратят на проживание в Тульской области от 3,4 до 6 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего снять жилье в Туле и Алексине, дороже — в Велегоже:

  1. Тула — 3 412,6 руб. / 2,36 ночи*.
  2. Заокский — 4 000 руб. / 1,4 ночи.
  3. Алексин — 3 370 руб. / 2,5 ночи.
  4. Велегож — 6 000 руб. / 2 ночи.
*Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:04 0
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