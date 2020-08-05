Какие населенные пункты Тульской области чаще всего посещают туристы
Об этом рассказал российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.
По данным Tvil.ru, больше всего в Тульскую область приезжают отдыхать парами и компаниями, меньше — с детьми. Вдвоем путешествуют по нашему региону 53,33% россиян, компаниями — более четырех человек – 33,33%. Процент туристов, которые приезжают с детьми в Тульскую область, составляет 6,67%.
Наибольшим спросом в бронировании жилья пользуются квартиры — 40%. Частные коттеджи и дома в этом году бронируют 33% путешественников.
– В отелях и гостиницах туристы практически не останавливаются, — отмечает Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru.
В топ-4 популярных населенных пунктов вошли Тула, Заокский, Алексин и Велегож.
По данным Tvil.ru, туристы тратят на проживание в Тульской области от 3,4 до 6 тысяч рублей в сутки.
Дешевле всего снять жилье в Туле и Алексине, дороже — в Велегоже:
- Тула — 3 412,6 руб. / 2,36 ночи*.
- Заокский — 4 000 руб. / 1,4 ночи.
- Алексин — 3 370 руб. / 2,5 ночи.
- Велегож — 6 000 руб. / 2 ночи.
*Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей.