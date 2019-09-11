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Вонь в Туле: мерзкий запах и нашествие мух в деревнях из-за гор куриного помета

Вонь в Туле: мерзкий запах и нашествие мух в деревнях из-за гор куриного помета

Жители деревень уверены, что виновата птицефабрика, которая должным образом не обрабатывает отходы перед тем, как вывалить их на поля.

Корреспонденты Myslo пообщались с жителями поселка Торхово и деревни Бабанино, которые уже на протяжении нескольких лет страдают из-за куриного помета на полях. Люди рассказывают, что этим летом вонь от отходов производства особенно сильна. Настолько, что распространилась на 10−15 километров по округе, накрыв Тулу.
 

Георгий Строгов, житель Торхово

- Мы живем в Торхово с 1992 года и периодически возникает ужасный запах от птичьего помета. Как я понимаю, должна быть какая-то предварительная обработка, прежде чем выливать это на поля. Но птицефабрика, мне кажется, этого не соблюдает и льет его «живьем». Понятно, что экономика, деньги… Но запах очень сильный, в зависимости от направления ветра. По опросам - деревня Теплое, поселок Теплое и уже до тульских Глушанок дошло!


По мнению жителей Торхово, для того, чтобы понять, что это именно птичий помет, не нужно специальных познаний. Ведь рядом с пометом встречаются кучи с огромным количеством перьев и скорлупой от куриных яиц. Объемы ужасают — так, если свернуть с веневской дороги в сторону села Дорофеево, на поле можно найти кучу длиной метров в 300, шириной около 20 и высотой выше человеческого роста!

Для понимания масштаба - маленькая точка справа от кучи - легковой автомобиль. 

Кроме того, с вываливаемой на поля зловонной массой люди связывают и периодические случаи казалось-бы беспричинного ухудшения самочувствия. Корреспондент Myslo, кстати, убедился в этом на собственном опыте, постояв во время съемки рядом с кучей помета, которая источала сильный запах аммиака. Мутило больше часа несмотря на то, что по работе приходилось бывать и в более худших местах!

Сергей и Надежда Петрухины летом живут в СНТ Бабанино. Раньше к ним часто привозили маленького внука, для него здесь даже обустроили песочницу. В этом году 5-летний мальчик не выдержал нашествия мух, которых миллиарды на поле рядом с СНТ. От насекомых не помогают ни дихлофос, ни клеевые ловушки — их хватает на очень непродолжительное время.

Скушать на улице рядом с домом какой-нибудь фрукт просто нереально, так как мухи моментально облепляют и руки и еду. А ведь перед этим они явно бродили по засыпанному пометом полю. Страшно представить, сколько на них инфекции и микробов. После применения отравы Надежда каждый день выметает из домика сотни дохлых насекомых!
 

Надежда Петрухина, жительница СНТ Бабанино

- Запах и мухота раздражают настолько, что принимаю успокаивающее. Ни на улице, ни в доме от них нет покоя. Причина — каждый год у нас сыплют на поля птичий помет. Мы уже разорились на дихлофосе и липучках. Помет самосвалами свозят почти каждый день. Всю дорогу они нам разбили!


Жители близлежащих населенных пунктов очень надеются, что хоть кто-то обратит внимание и даст внятный ответ, как им можно защитить свое законное право на спокойную жизнь и прекратить эту ежедневную пытку зловонием и мухами.

Напомним, как мы уже писали, последние несколько дней некоторые районы Тулы по вечерам накрывает жуткая вонь.

Туляки бьют тревогу. Стойкий запах фекалий (или еще чего-то) ощущается в основном в Пролетарском районе, на Новомосковском шоссе, а в понедельник вонища добралась и до Зеленстроя. По словам горожан, дышать просто невозможно! В квартирах даже приходится закрывать форточки и балкон.

На неприятный запах люди стали жаловаться с 5-6 сентября. Воняло каждый день, особенно по вечерам. Самое большое количество жалоб поступало из Пролетарского округа Тулы: улиц Металлургов, Кутузова, Ложевой. Жители не могли открывать по вечерам окна. Запах накрывал район внезапно.

К примеру, в прошлую пятницу около 17.00 родители с детьми массово покинули Пролетарский парк из-за невыносимой вони.

Также на «вечернее амбре» жаловались жители Зеленстроя.

Myslo обратился в компетентные органы с просьбой разобраться в этой ситуации. И параллельно корреспонденты Myslo в буквальном смысле «пошли на запах». В поисках нам помогли наши читатели: оставляли свои версии в комментариях к нашей публикации, сообщали «в личку» свои предположения.

В те дни, когда Пролетарский округ накрывала вонища, судя по картам погоды, дул северо-восточный ветер. Например, 9 сентября:

 

Можно было предположить, что «мусорный ветер» дует с Веневского шоссе. Туляки писали нам, что в городе воняло именно курьяком — куриным пометом. На Веневском шоссе в Туле находится птицефабрика «Тульская». К слову, именно она была замешана в скандале со складированием куриного помета и биоотходов в Веневском районе. Напомним, суд оштрафовал предприятие на 600 тысяч рублей. 13,4 тонны опасных биоотходов вывезли с полей близ веневской деревни.

Журналисты Myslo сообщили о находке в министерство экологии региона. Просим также считать эту публикацию открытым обращением в прокуратуру.

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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:54 +16
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Место
ТулаТорхово

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