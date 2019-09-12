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Вонь в Туле: Роспотребнадзор не нашел загрязнений в воздухе

Вонь в Туле: Роспотребнадзор не нашел загрязнений в воздухе

Свою проверку ведомство провело 10 сентября. К слову, в тот день в городе запаха не было.

Несколько дней Тулу накрывал неприятный запах. На жуткую вонь жаловались жители Пролетарского, Центрального районов, Зеленстроя. В основном запах фекалий (или чего-то еще) ощущался в городе по вечерам.

В редакцию Myslo пришло множество обращений от читателей. Туляки били тревогу в соцсетях.

Корреспонденты Myslo обнаружили горы куриного помета в полях близ деревень Торхово, Теплое, Синетулица. Дышать там просто невозможно! По словам местных жителей, отходы туда вывозит птицефабрика. Возможно, это и стало источником вони в городе.

Как живут местные в этих деревнях по соседству с горами курьяка, отдельная тема. В их домах давно уже поселились полчища мух.

Свою проверку по жалобам туляков на мерзкий запах провели и санитарные врачи. 10 сентября они отобрали пробы воздуха. К слову, в тот день запаха на улицах не было.

Официальный ответ от администрации города получила наша читательница и прислала его в редакцию:

– Контроль за атмосферным воздухом в жилой зоне осуществляет Управление Роспотребнадзора по Тульской области. Информация о поступлении многочисленных обращений граждан по вопросу загрязнения атмосферного воздуха в Пролетарском, Зареченском районах г. Тулы министерство направило в ведомство для принятия соответствующих мер.

Вместе с тем ведомство 10 сентября в вечернее время суток с 19.00 до 21.00 осуществило выезд для установления источника запаха в городе. В этот день неприятного запаха в атмосферном воздухе не ощущалось. По информации Тульского ЦГМС филиала ФГБУ «Центральное УГМС», превышений максимально разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на постах наблюдений в 07.00, 13.00, 19.00, расположенных по адресам: Тула, ул. Приупская, д. 1, ул. Мира, 11, ул. Горького, 23-а, ул. Кауля, 3, ул. Гастелло, 19, не зафиксировано.

10 сентября с 18.00 до 21.00 осуществлен выезд специалистов лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» для проведения исследований атмосферного воздуха в Пролетарском районе Тулы. Пробы атмосферного воздуха были отобраны в районе перекрёстка улиц Ложевой и Степанова, ул. Кирова, 184 и в районе перекрёстка улиц Металлургов и Волкова на показатели: окислы азота, сероводород, аммиак, оксид углерода, сернистый газ.

По результатам исследований указанные вещества, способные вызвать неприятный запах в атмосферном воздухе, не обнаружены.

Кстати, пока неприятный запах в Туле пропал. Но надолго ли, неизвестно. Myslo ждет реакции компетентных органов на увиденное в тульских деревнях.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:19 +5
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