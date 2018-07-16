Жители тульского села Архангельское задыхаются от вонючих перепелок

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рассмотрело обращение жителей села Архангельское, касающееся эксплуатации цеха выращивания и убоя птицы ООО «Тульский перепел».

В отношении предприятия проведено административное расследование, в ходе которого установлено: вывоз помета птицы с территории осуществлялся не регулярно, что обусловливало распространение постороннего запаха на территорию жилой застройки.

В отношении юридического лица ООО «Тульский перепел» возбуждено дело об административном правонарушении.