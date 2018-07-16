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Жители тульского села Архангельское задыхаются от вонючих перепелок

Жители тульского села Архангельское задыхаются от вонючих перепелок

Роспотребнадзор рассмотрел жалобу жителей села на ООО «Тульский перепел».

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рассмотрело обращение жителей села Архангельское, касающееся эксплуатации цеха выращивания и убоя птицы ООО «Тульский перепел».

В отношении предприятия проведено административное расследование, в ходе которого установлено: вывоз помета птицы с территории осуществлялся не регулярно, что обусловливало распространение постороннего запаха на территорию жилой застройки.

В отношении юридического лица ООО «Тульский перепел» возбуждено дело об административном правонарушении.

 

сегодня, в 18:30 +1
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