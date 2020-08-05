Работу кинотеатра «Октябрь» в Туле временно приостановят

В группе кинотеатра «Октябрь» ВКонтакте появилась информация, что с 6 августа он временно прекращает работу «до очередного этапа снятия ограничений». Это связано с «завышенными требованиями Роспотребнадзора».

Myslo связался с директором кинотеатра Ольгой Разуваевой, чтобы выяснить, о каких именно требованиях идет речь. Ольга Владимировна пояснила, что в посте указана неверная информация.

На самом деле кинотеатр закрывается по техническим причинам — из-за многомесячного простоя некоторое оборудование вышло из строя.

Сейчас нужно заказать новое. После того как его установят, кинотеатр откроется. Ориентировочно это произойдет в сентябре.