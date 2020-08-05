Работу кинотеатра «Октябрь» в Туле временно приостановят
«Октябрь» закроется с 6 августа. Myslo выяснил причину.
В группе кинотеатра «Октябрь» ВКонтакте появилась информация, что с 6 августа он временно прекращает работу «до очередного этапа снятия ограничений». Это связано с «завышенными требованиями Роспотребнадзора».
Myslo связался с директором кинотеатра Ольгой Разуваевой, чтобы выяснить, о каких именно требованиях идет речь. Ольга Владимировна пояснила, что в посте указана неверная информация.
На самом деле кинотеатр закрывается по техническим причинам — из-за многомесячного простоя некоторое оборудование вышло из строя.
Сейчас нужно заказать новое. После того как его установят, кинотеатр откроется. Ориентировочно это произойдет в сентябре.
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