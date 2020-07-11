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Число жертв коронавируса в Тульской области увеличилось до 150
За сутки подтверждено пять смертельных случаев.
В Тульской области от пневмонии скончались пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Региональный оперштаб уточняет, что речь идёт о жителях Тулы, Донского, Ефремова и Киреевского района в возрасте от 57 до 78 лет.
Напомним, ранее статистика смертей долгое время держалась на отметке 4 случая в сутки. Общее число смертельных случаев в регионе – 150.
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