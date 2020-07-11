В Тульской области за сутки подтверждено 63 случая коронавируса

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По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Число пациентов, успешно победивших коронавирус, увеличилось на 41.

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Всего по состоянию на 11 июля в России выявлено 720547 случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки число заболевших выросло на 6611, полностью выздоровели 8378 человек.