Фото из архива MySlo
В Тульской области за сутки подтверждено 63 случая коронавируса
41 житель региона выздоровел от COVID-19.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Она подтверждена у жителей Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Число пациентов, успешно победивших коронавирус, увеличилось на 41.
myslo
Всего по состоянию на 11 июля в России выявлено 720547 случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки число заболевших выросло на 6611, полностью выздоровели 8378 человек.
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