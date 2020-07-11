Карта коронавируса в Тульской области: данные на 11 июля

За последние сутки число случаев коронавируса в Тульской области увеличилось на 63. Он подтвержден у жителей Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Пять жителей Тулы, Донского, Ефремова и Киреевского района в возрасте от 57 до 78 лет скончались от пневмонии. У них был подтвержден COVID-19.

Число выздоровлений за сутки выросло на 41. Всего в регионе зафиксировано 7439 заражений, 6112 человек полностью выздоровели от COVID-19.

Публикуем актуальные данные на 11 июля.

Подробная информация по населенным пунктам: