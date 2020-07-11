Карта коронавируса в Тульской области: данные на 11 июля
Обновленная информация по распространению COVID-19.
За последние сутки число случаев коронавируса в Тульской области увеличилось на 63. Он подтвержден у жителей Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Пять жителей Тулы, Донского, Ефремова и Киреевского района в возрасте от 57 до 78 лет скончались от пневмонии. У них был подтвержден COVID-19.
Число выздоровлений за сутки выросло на 41. Всего в регионе зафиксировано 7439 заражений, 6112 человек полностью выздоровели от COVID-19.
Публикуем актуальные данные на 11 июля.
Подробная информация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:54, 11 1639 -1
сегодня, в 10:47, 22 1211 0
вчера, в 12:12, 23 6883 2
вчера, в 11:23, 5 4123 1
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