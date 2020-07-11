новости
новости
Регистрация
Карта коронавируса в Тульской области: данные на 11 июля

Карта коронавируса в Тульской области: данные на 11 июля

Обновленная информация по распространению COVID-19.

За последние сутки число случаев коронавируса в Тульской области увеличилось на 63. Он подтвержден у жителей Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Пять жителей Тулы, Донского, Ефремова и Киреевского района в возрасте от 57 до 78 лет скончались от пневмонии. У них был подтвержден COVID-19.

Число выздоровлений за сутки выросло на 41. Всего в регионе зафиксировано 7439 заражений, 6112 человек полностью выздоровели от COVID-19.

Публикуем актуальные данные на 11 июля.

Подробная информация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
Число жертв коронавируса в Тульской области увеличилось до 150
Жизнь Тулы и области
Число жертв коронавируса в Тульской области увеличилось до 150
сегодня, в 10:54, 11 1639 -1
В Тульской области за сутки подтверждено 63 случая коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки подтверждено 63 случая коронавируса
сегодня, в 10:47, 22 1211 0
В Тульской области с 13 июля заработают детсады: какие справки нужны ребенку?
Жизнь Тулы и области
В Тульской области с 13 июля заработают детсады: какие справки нужны ребенку?
вчера, в 12:12, 23 6883 2
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 10 июля
Жизнь Тулы и области
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 10 июля
вчера, в 11:23, 5 4123 1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 11:16 0
Другие статьи по темам
Событие
статистика по коронавирусукарта распространения коронавирусакоронавирус
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские госавтоинспекторы перешли на усиленный режим работы
Тульские госавтоинспекторы перешли на усиленный режим работы
Число жертв коронавируса в Тульской области увеличилось до 150
Число жертв коронавируса в Тульской области увеличилось до 150
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.