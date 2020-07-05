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Динамика распространения COVID-19 в Тульской области: актуальные графики
Фото из архива Myslo.

Динамика распространения COVID-19 в Тульской области: актуальные графики

Судя по статистике, с 8 июня в регионе число заболевших идет на спад.

За минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 70 случаев заражения коронавирусом. Пиковый показатель — 115 — приходится по-прежнему на 7 июня.

Судя по статистике, с 8 июня число заболевших идет на спад. С 13 июня число заболевших за сутки не превышает ста человек.

Согласно официальным данным, за всё время коронавирусом заболели 7046 жителей области, выздоровели 5898 человек, умерли 125.

На данный момент Тульская область вышла из десятки самых зараженных субъектов РФ и занимает 13 место.

Сюжет: Коронавирус
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