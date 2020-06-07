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Новый «рекорд»: В Тульской области за сутки 115 новых случаев коронавируса
Фото из архива Myslo.

Новый «рекорд»: В Тульской области за сутки 115 новых случаев коронавируса

За всё время коронавирусную инфекцию подхватили 4620 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Суворовского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

25 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода, выздоровело 5 343 человека.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 467 673 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 859 летальных исходов, выздоровел 226 731 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
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