Когда возле богородицкого пруда появится пляжная зона?

Эскиз проекта с сайта газеты "Богородицкие вести".

В Богородицке в рамках проекта «Город-театр» занимаются масштабным благоустройством территории возле местной набережной. Недавно был расчищен и заполнен водой пруд возле Дворца графов Бобринских.

Согласно проекту, у водоема должны обустроить пляжную зону. Как сообщает газета «Богородицкие вести», реализовывать эту часть специалисты будут только в следующем году.

Вместе с тем, уже к сентябрю 2020 года, по данным издания, произойдут масштабные изменения на набережной и улице Пролетарской.