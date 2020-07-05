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Когда возле богородицкого пруда появится пляжная зона?
Эскиз проекта с сайта газеты "Богородицкие вести".

Когда возле богородицкого пруда появится пляжная зона?

В городе продолжается масштабное благоустройство набережной.

В Богородицке в рамках проекта «Город-театр» занимаются масштабным благоустройством территории возле местной набережной. Недавно был расчищен и заполнен водой пруд возле Дворца графов Бобринских.

Согласно проекту, у водоема должны обустроить пляжную зону. Как сообщает газета «Богородицкие вести», реализовывать эту часть специалисты будут только в следующем году.

Вместе с тем, уже к сентябрю 2020 года, по данным издания, произойдут масштабные изменения на набережной и улице Пролетарской.

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